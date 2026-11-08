Переселенців з Торецька прийматимуть фахівці соцзахисту в Києві, Дніпрі та Кременчуці 9-13 листопада: як долучитися

Соціальний захист. Ілюстративне фото: Pixabay

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З 9 по 13 листопада переселенців із Торецької громади запрошують на прийом до фахівців управління соціального захисту населення у Києві, Кременчуці та Дніпрі. Охочі зможуть звернутися із питаннями, які їх турбують. Куди приходити — читайте далі.

Про це повідомили у Торецькій міській військовій адміністрації.

Охочі зможуть звернутися до місцевого управління соціального захисту упродовж 9 та 13 листопада. Їх прийматимуть за такими адресами:

з 10:00 до 14:00 — 9-13 листопада — за адресою: м. Київ , Оболонський район, вул. Вишгородська, 67;

, Оболонський район, вул. Вишгородська, 67; з 09:00 до 14:00 9, 11 та 13 листопада за адресою: м. Дніпро , Центральний район, проспект Лесі Українки, 55;

, Центральний район, проспект Лесі Українки, 55; з 10:00 до 14:00 — 9-13 листопада — за адресою: м. Кременчук, Крюківський район, вул. Академіка Маслова, 8.

З питання щодо прийомів пропонують звертатися у робочі дні з 9:00 до 15:00 за телефоном: +38 (099) 611-89-54 або +38 (066) 456-71-70.

Нагадаємо, за девʼять місяців 2026 року кредиторська заборгованість комунальних підприємств Торецької громади зросла з 2,5 до майже 10 мільйонів гривень. Найбільша частина цієї суми припадає на медичне обладнання для Центральної міської лікарні, яка продовжує працювати в релокації. Водночас підприємство “Торецьккомсервіс” має майже 2 мільйони гривень несплаченого ПДВ, але погасило частину інших боргів.