Переселенців зі Слов’янської громади закликають пройти опитування: воно потрібне для облаштування хабів

Начальник Слов'янської МВА Вадим Лях під час прийому громадян в Полтаві, жовтень 2026 року. Фото: Слов'янська МВА

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Слов’янська міська ВА запустила онлайн-опитування для мешканців громади, які виїхали до безпечніших регіонів України. У них цікавляться їхнім соціальним статусом, датою евакуації та актуальною адресою проживання — ці дані планують використати для облаштування центрів прийому та допомоги для ВПО.

Про це повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

У формі потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, адресу реєстрації в громаді, телефон для зв’язку, а також область і населений пункт, куди людина евакуювалася, і дату виїзду. Окремо заявник може перелічити членів родини, які живуть разом із ним, зазначивши їхні дані та ступінь спорідненості.

Також можна обрати одну чи кілька соціальних категорій, до яких належить заявник. Серед них — людина з інвалідністю, пенсіонер, самотня людина віком від 60 років, самотній батько чи мати, багатодітна родина, ветеран, член родини загиблого захисника України або учасника бойових дій.

У Слов’янській МВА попередили, що ці дані зможуть на вимогу передавати благодійним фондам, аби ті мали змогу виділяти допомогу на заявників.

Заповнити анкету можна за посиланням.

Нагадаємо, станом на листопад 2026 року головною причиною евакуюватися для мешканців Донеччини, які ще залишаються в регіоні, є відсутність світла, опалення й газу. На думку представника місії “Проліска” в Донецькій області Євгена Ткачова, це більше впливає на рішення людей про виїзд, ніж регулярні обстріли.