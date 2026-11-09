Євген Ткачов відповів, що є головним стимулом евакуації цивільних із Донеччини

Евакуація дітей з Краматорська, жовтень 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Станом на листопад 2026 року головною причиною евакуюватися для мешканців Донеччини, які ще залишаються в регіоні, є відсутність світла, опалення й газу. На думку представника місії “Проліска” в Донецькій області Євгена Ткачова, це більше впливає на рішення людей про виїзд, ніж регулярні обстріли.

Про це Євген Ткачов зранку 9 листопада розповів у ефірі “Суспільне. Студія”.

“Так, це є найбільшим стимулом для виїзду, саме зникнення комунальних послуг. Навіть не обстріли, не атаки дронів, а коли йде похолодання, зникає електрика, опалення, особливо газ, тоді ще збільшуються потоки евакуйованих”, — заявив представник “Проліски”.

Він зазначив, що місія сьогодні планує вивезти близько 15 дітей. Діятиме або разом із поліцією, або самостійно. Кількість неповнолітніх у Слов’янсько-Краматорській агломерації регулярно зменшується, уточнив Євген Ткачов.

У Слов’янську та Краматорську залишаються переважно люди зі стабільним доходом і літні жителі, які бояться виїжджати, зазначив він. Для останніх евакуація — це великий психологічний стрибок, адже вимагає залишити старе життя з парою сумок.

Коли батьки не хочуть виїжджати з дітьми, поліція, поки є зв’язок, телефонує сім’ям і спонукає до евакуації, а згодом до них приїжджають бригади й вмовляють. Євген Ткачов зазначив, що за роки роботи примусових виїздів не бачив.

“За безпеку дітей, звісно, в першу чергу несуть відповідальність батьки. І наша героїчна поліція, поки є зв’язок, постійно телефонує, спонукає до виїзду. Потім приїжджають бригади, вмовляють. Але за оці роки, коли є сам принцип примусу, ніколи самого примусу не бачили”, — зазначив представник місії.

Він також уточнив, що умови проживання і подальшої адаптації на новому місці для сімей часто є індивідуальними. Актуальну інформацію про подальшу підтримку люди отримують у транзитному центрі в Лозовій.

Нагадаємо, кількість жителів Донецької області, які виїжджають через російські обстріли та потребують подальшого розселення, зростає. За тиждень із 29 жовтня до 4 листопада транзитний центр у Лозовій Харківської області прийняв 1100 людей. Серед них є родини з дітьми.