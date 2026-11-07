У Добропільській громаді погодили ще 17 виплат матеріальної допомоги

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Комісія Добропільської міської військової адміністрації розглянула заяви мешканців громади на отримання матеріальної допомоги за програмою “Громада вами опікується”. Підтримку погодили військовим і ветеранам, пораненим цивільним, літнім людям та сім’ям із дітьми.
Про це повідомили на сайті Добропільської міської військової адміністрації.
Загалом комісія ухвалила 17 рішень. Із них:
У міській ВА зазначають, що прийом документів на отримання матеріальної допомоги триває. Звернутися можуть сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, а також малозабезпечені родини, що отримують державну або базову соціальну допомогу.
Також допомогу можуть отримати непрацюючі люди віком від 65 років, якщо їхня пенсія не перевищує 5 190 гривень, та непрацюючі люди з інвалідністю I або II групи з пенсією до 7 785 гривень.
Окрім цього, у межах програми передбачили матеріальну підтримку на проходження осінньо-зимового періоду.
За консультацією та для подання документів можна звернутися до управління соціального захисту населення Добропільської міської ради за телефоном (066)867-16-17.
Раніше ми розповідали, що у Добропільській громаді погодили ще 288 компенсацій за зруйноване житло. У матеріалі — перелік адрес, за якими ухвалили рішення про виплати.