У Добропільській громаді погодили ще 17 виплат матеріальної допомоги

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Комісія Добропільської міської військової адміністрації розглянула заяви мешканців громади на отримання матеріальної допомоги за програмою “Громада вами опікується”. Підтримку погодили військовим і ветеранам, пораненим цивільним, літнім людям та сім’ям із дітьми.

Про це повідомили на сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Загалом комісія ухвалила 17 рішень. Із них:

8 — для військовослужбовців, ветеранів війни та учасників бойових дій;

4 — для цивільних, які дістали поранень внаслідок дії вибухонебезпечних предметів;

2 — для людей віком від 65 років, які опинилися у складних життєвих обставинах;

2 — для сімей із дітьми у складних життєвих обставинах;

1 — для сім’ї, яка виховує дитину з інвалідністю.

У міській ВА зазначають, що прийом документів на отримання матеріальної допомоги триває. Звернутися можуть сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, а також малозабезпечені родини, що отримують державну або базову соціальну допомогу.

Також допомогу можуть отримати непрацюючі люди віком від 65 років, якщо їхня пенсія не перевищує 5 190 гривень, та непрацюючі люди з інвалідністю I або II групи з пенсією до 7 785 гривень.

Окрім цього, у межах програми передбачили матеріальну підтримку на проходження осінньо-зимового періоду.

За консультацією та для подання документів можна звернутися до управління соціального захисту населення Добропільської міської ради за телефоном (066)867-16-17.

Раніше ми розповідали, що у Добропільській громаді погодили ще 288 компенсацій за зруйноване житло. У матеріалі — перелік адрес, за якими ухвалили рішення про виплати.