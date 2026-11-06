У Добропільській громаді 6 листопада погодили ще 288 компенсацій за зруйноване житло (перелік адрес)

П’ятиповерхівка у Добропіллі. Фото: Вільне Радіо

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Профільна комісія розглянула 6 листопада нову групу заяв від мешканців Добропільської громади, які намагаються отримати компенсації за зруйноване житло. Загалом цього разу вдалося опрацювати 325 звернень — позитивні рішення винесли щодо 288. Повний перелік адрес публікуємо нижче.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 6 листопада 2026 року. Документ опублікований на сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Таким чином, компенсації у вигляді сертифікатів за програмою “єВідновлення” отримають власники житла за наступними адресами:

м. Білицьке, вулиця Донецька, буд. 27;

м. Білицьке, вулиця Паркова, буд. 38;

м. Білицьке, вулиця Праці, буд. 13;

м. Білицьке, вулиця Праці, буд. 28;

м. Білицьке, вулиця Романа Шухевича, буд. 12;

м. Білицьке, вулиця Романа Шухевича, буд. 5;

м. Білицьке, вулиця Федора Чабана, буд. 12;

м. Білицьке, провулок Вільний, буд. 1;

м. Добропілля, вулиця Гагаріна, буд. 2;

м. Добропілля, вулиця Гагаріна, буд. 26;

м. Добропілля, вулиця Гагаріна, буд. 30;

м. Добропілля, вулиця Гагаріна, буд. 32;

м. Добропілля, вулиця Гагаріна, буд. 34;

м. Добропілля, вулиця Гагаріна, буд. 36;

м. Добропілля, вулиця Залізнича, буд. 34;

м. Добропілля, вулиця Івана Франка, буд. 23;

м. Добропілля, вулиця Івана Франка, буд. 32;

м. Добропілля, вулиця Івана Франка, буд. 33;

м. Добропілля, вулиця Котляревського, буд. 24;

м. Добропілля, вулиця Котляревського, буд. 33;

м. Добропілля, вулиця Лі Олександра, буд. 33

м. Добропілля, вулиця Лі Олександра, буд. 34;

м. Добропілля, вулиця Лі Олександра, буд. 37;

м. Добропілля, вулиця Лі Олександра, буд. 41;

м. Добропілля, вулиця Лі Олександра, буд. 43;

м. Добропілля, вулиця Луганського, буд. 15;

м. Добропілля, вулиця Луганського, буд. 19;

м. Добропілля, вулиця Луганського, буд. 23;

м. Добропілля, вулиця Луганського, буд. 24;

м. Добропілля, вулиця Луганського, буд. 26;

м. Добропілля, вулиця Луганського, буд. 27;

м. Добропілля, вулиця Луганського, буд. 29;

м. Добропілля, вулиця Нова, буд. 4;

м. Добропілля, вулиця Полтавська, буд. 15;

м. Добропілля, вулиця Театральна, буд. 16;

м. Добропілля, вулиця Театральна, буд. 22;

м. Добропілля, вулиця Театральна, буд. 8;

м. Добропілля, вулиця Травнева, буд. 105;

м. Добропілля, вулиця Травнева, буд. 115;

м. Добропілля, вулиця Травнева, буд. 125;

м. Добропілля, вулиця Травнева, буд. 21;

м. Добропілля, вулиця Травнева, буд. 28;

м. Добропілля, вулиця Травнева, буд. 61;

м. Добропілля, вулиця Травнева, буд. 63;

м. Добропілля, вулиця Травнева, буд. 67;

м. Добропілля, вулиця Травнева, буд. 71;

м. Добропілля, вулиця Травнева, буд. 85;

м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, буд. 24;

м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, буд. 25;

м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, буд. 3;

м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, буд. 32;

м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, буд. 37;

м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, буд. 39;

м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, буд. 6;

м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 10;

м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 11;

м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 12;

м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 16;

м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 17;

м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 18;

м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 19;

м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 22;

м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 28;

м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 29;

м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 31;

м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 32;

м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, буд. 8;

м. Добропілля, провулок Європейський, буд. 6;

м. Добропілля, проспект Перемоги, буд. 14;

м. Добропілля, проспект Перемоги, буд. 16;

м. Добропілля, проспект Шевченка, буд. 12;

м. Добропілля, проспект Шевченка, буд. 14;

м. Добропілля, проспект Шевченка, буд. 18;

м. Добропілля, проспект Шевченка, буд. 4;

м. Добропілля, проспект Шевченка, буд. 6;

сел. Водянське, вулиця Дружби, буд. 1;

сел. Водянське, вулиця Центральна, буд. 31;

сел. Водянське, вулиця Шкільна, буд. 4.

Також компенсації надали за руйнування низки будинків у приватному секторі громади, у населених пунктах Добропілля, Білицьке, Водянське, Ганнівка, Світле, Чернігівка, Новий Донбас, Шевченко та Рубіжне. У випадку компенсацій за приватні будинки у Добропільській міській ВА не публікують точних адрес будинків, тому вони тут відсутні.

Не всі рішення комісії за 6 листопада були позитивними. Десяти заявникам у цей день відмовили в компенсаціях, а ще 27 — призупинили для пошуку додаткової інформації.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами:

‪+38 (075) 112-69-01;

+38 (075) 112-69-02;

+38 (075) 112-69-03.

Нагадаємо, на листопад 2026 року окупанти посилюють атаки на Добропільському відтинку фронту, аби виконати обіцянку свого командування захопити всю Донеччину до кінця року. Російські військові й надалі здебільшого покладаються на тактику малих піхотних груп, які намагаються просочитися вглиб української оборони, однак просувань практично не мають.