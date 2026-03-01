Скриншот із відео 79 ДШБр

На Покровському напрямку російські військові дедалі частіше використовують квадроцикли для маневрів і спроб штурмів у районі Мирнограда.

Про це повідомляють бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7 корпусу швидкого реагування.

За словами військових, окупантам не вдається прорвати українську оборону напряму, тому вони намагаються обійти позиції з північного сходу та південного заходу. Для швидкого пересування почали активніше застосовувати квадроцикли — завдяки кращій прохідності та можливості перевозити кількох бійців одночасно. Фіксували випадки, коли на одному транспортному засобі пересувалися четверо військових.

Втім, така техніка має і суттєві недоліки — обмежену маневреність та відсутність будь-якого захисту. Тож квадроцикли стають легкою мішенню для українських ударних безпілотників, зазначають військові.

