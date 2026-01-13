Ілюстративне фото: Pexels

Центр первинної медико-санітарної допомоги Очеретинської громади планує провести скринінгові дослідження для жителів віком від 40 років. На це виділяють понад 1,7 мільйона гривень.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.

За умовами закупівлі, планується виконати по 2 тисячі аналізів кожного виду:

ліпідограма (визначення рівня холестерину та тригліцеридів);

глікований гемоглобін для контролю цукру в крові;

електроліти (натрій і калій);

креатинін сироватковий (для оцінки роботи нирок);

співвідношення альбумін/креатиніну в сечі.

Лабораторія, яка підпише догорів, також має забезпечити розхідні матеріали для забору біоматеріалу, вести документацію та реєстрацію зразків, утилізувати використаний інструментарій та виконувати інші умови.

Усі аналізи мають бути виконані протягом трьох діб, а виконавець несе відповідальність за своєчасність і точність результатів незалежно від місця проведення досліджень.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 20 січня 2026 року, електронний аукціон відбудеться наступного дня. Лабораторія, яку оберуть виконавцем, надаватиме послуги до кінця 2026 року.

