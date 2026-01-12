Епідсезон. Ілюстративне фото: Pixabay

За останній тиждень у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували понад 640 нових інфікованих — у чотирьох виявили COVID-19. Обійшлося без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, за минулий тиждень — з 5 по 12 січня — у Донецькій області зареєстрували 641 нового хворого на ГРВІ, з яких 4 мали підтверджений тест на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є більшою, ніж у попередній тиждень сезону.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики.

Переважно продовжують хворіти дорослі — від 18 до 64 років.

Також за останній тиждень до лікарень Донеччини госпіталізували 24 хворих на ГРВІ, з яких 14 — діти. Обійшлося без летальних випадків.

Як захиститися від ГРВІ

У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:

люди віком від 60 років; діти від 6 місяців;

вагітні жінки; люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування.

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.

