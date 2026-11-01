Який вигляд має будівля виконкому в Краматорську після російської атаки 31 жовтня 2026-го: фото

Наслідки російської атаки на будівлю виконкому в Краматорську 31 жовтня 2026-го. Фото: Ірина Рибакова

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Ввечері 31 жовтня війська країни-агресорки вчергове атакували Краматорськ — під обстріл потрапила, зокрема будівля виконавчого комітету місцевої міської ради. Внаслідок атаки серед людей ніхто не постраждав. Фото з місця атаки на ранок 1 листопада — показуємо далі.

Їх опублікувала пресофіцерка 93 ОМБр “Холодний Яр” Ірина Рибакова.

Будівля виконавчого комітету Краматорської міської ради потрапила під російський удар близько 22:35 учора, 31 жовтня. Попередньо, для атаки окупанти використали дві авіабомби “КАБ-250”, уточнив Вільному Радіо очільник пресслужби установи Ігор Єськов. Один зі снарядів поцілив у приміщення, інший — у подвірʼя.

“Можна по-різному відноситись до посадовців та управлінців, але в цьому і є наша свобода та ідентичність. Будівля пережила орків у чотирнадцятому. Штурми. Шини. Звільнення. Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська.

Можна знищити будівлю, випалити нашу землю та вкрасти спогади. Але не знищити їм наше право на майбутнє”, — коментував атаку начальник Краматорської ВА Олександр Гончаренко.

Унаслідок обстрілу обійшлося без поранених чи загиблих: “там давно вже не працюють”, розповів представник виконкому.

Сама ж будівля зазнала значних руйнувань — вікна на фасаді вибиті, рами перекошені, частину отворів закрили фанерою після попередніх пошкоджень. Разом із тим, судячи з опублікованих світлин, найбільше постраждав правий край споруди: там обвалилися стіна та перекриття, утворивши завал із бетонних уламків і арматури.

Нагадаємо, понад 1,4 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за добу 31 жовтня. Через ці атаки загинула людина, ще восьмеро зазнали поранень. Жертвами окупантів стали жителі Словʼянська та Краматорська.