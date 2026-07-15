Евакуація цивільних із "кіл-зони" у віддалених районах Дружківки. Фото: з відео ГУНП Донеччини

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Екіпаж “Білий Янгол” та волонтери змогли вивести пішки людей через “кіл-зону” у віддалених районах Дружківки. Евакуаційна група пережила три хвилі КАБів, а на виїзді з міста натрапила на російську міну — довелося викликати підмогу, яка стала мішенню для дронів. Попри це, всіх цивільних вдалося вивезти у безпеку.

Про це розповіли у ГУНП Донецької області.

За їхніми словами, днями евакуаційна група “Білий Янгол” забирала цивільних із віддалених районів Дружківки, куди нині небезпечно заїжджати навіть на броньованій автівці. Під прикриттям поліціянтів люди здолали пішки кілька кілометрів — маломобільних мешканців та важкі речі поліціянти везли на тактичному візку BULLDOG, який передали волонтери.

“У цей час російські війська гатили по місту КАБами. Декілька разів правоохоронці збивали дрони окупантів. Але найбільше випробування чекало на рятувальну команду попереду. Автомобіль з евакуйованими людьми наїхав на міну. Вибух! На щастя, броня витримала, але пошкоджене авто не могло рушити з місця”, — кажуть у поліції Донецької області.

Там уточнили, що “Білим Янголам” вдалося викликати підмогу, однак коли вона прибула – на удар зайшов безпілотник. Його вдалося нейтралізувати та на буксирі вирватись з-під вогню. Під час операції ніхто не постраждав. Наразі всі люди – у безпеці.

Нагадаємо, 17-річний підліток з Дружківки не міг покинути прифронтове місто, оскільки його батьки відмовлялися виїхати. Підліток звернувся до Офісу омбудсмана з прав людини — після їхнього втручання родину все ж евакуювали до більш безпечного регіону України.