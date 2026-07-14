17-річний підліток не міг евакуюватися з Дружківки через відмову батьків, — Офіс омбудсмана з прав людини

Дружківка, січень 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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17-річний підліток з Дружківки не міг покинути прифронтове місто, оскільки його батьки відмовлялися виїхати. Підліток звернувся до Офісу омбудсмана з прав людини — після їхнього втручання родину все ж евакуювали до більш безпечного регіону України.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Офіс омбудсмана має випадки, коли діти самостійно зверталися до них з проханням допомогти покинути небезпечні території. Серед таких — 17-річний хлопець з Дружківки, який хотів покинути прифронтове місто. Однак його батьки відмовлялися виїхати.

Юнак звернувся на гарячу лінію уповноваженого — вони за підтримки екіпажу “Білий Янгол” допомогли евакуювати неповнолітнього, а згодом за ним виїхала матір. Про долю батька хлопця Дмитро Лубінець не розповів, однак зазначив, що нині родина мешкає у Черкасах.

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“Після нашого втручання родину евакуювали до Черкас. Надалі забезпечено супровід родини, координацію з відповідними службами та надання необхідної допомоги. Але це не має бути роботою лише Офісу Омбудсмана.

Обласні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування та приймаючі громади повинні діяти як єдина система. Не чекати звернень. Не шукати виправдань. Не перекладати відповідальність один на одного. Їхній обов’язок — знати, де перебуває кожна дитина, оцінювати ризики, своєчасно ухвалювати рішення про евакуацію та забезпечувати повний супровід після неї”, — каже уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, родину 10-річної Софії з Костянтинівки, яку нібито “врятували з підвалу” російські військові та вивезли на окуповану частину Донецької області, раніше евакуювали з оточеного боями міста, однак вони повернулися. Розпочати процедуру повернення дитини в Україну поки не можуть — немає документального підтвердження загибелі її батьків.