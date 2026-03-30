“Пережили влучання в домівку”: з Дружківської громади евакуювали ще шістьох людей

Евакуація з Дружківки, березень 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Евакуаційні екіпажі “Білого Янгола” вивезли з Дружківки та Олексієво-Дружківки ще шістьох цивільних. Серед них — 99-річна не мобільна жінка, яку вдалося врятувати одразу після обстрілу. Нині евакуйовані готуються їхати до більш безпечних регіонів України.

Про це повідомили у поліції Донеччини.

Там розповіли, що у Дружківській громаді працювали два екіпажі “Білого Янгола” спільно з волонтерами. Щойно група заїхала в Олексієво-Дружківку, окупанти обстріляли селище:

“Поліціянти одразу попрямували на місце влучання, щоб перевірити, чи є постраждалі та чи потрібна допомога. Переконавшись, що поранених немає, евакуювали з небезпечної зони трьох мешканців, зокрема 99-річну немобільну жінку”, — розповіли правоохоронці.

З Дружківки “Білі Янголи” вивезли літнє подружжя та їхнього дорослого сина з інвалідністю. Родина пережила влучання в багатоповерхівку, де мешкала, однак не постраждала. Їхня квартира була на дев’ятому поверсі, уточнили у поліції.

“Приліт був. Мене врятувало, що за холодильником стояла. Удар був такий, що відкинуло до стінки. Сильно голову забила, ніс розбила”, – розповідає про пережите жінка.

Усіх евакуйованих доправили до безпечного місця, де на них уже чекали медики та волонтери. Надалі людям допоможуть виїхати до тилових регіонів України.

Нагадаємо, на кінець березня 2026-го у прифронтовій Дружківці залишаються близько 7 тисяч цивільних. Попри небезпеку, люди не поспішають виїздити — під час крайнього евакуаційного рейсу “Білим Янголам” вдалося вивезти з міста пʼятьох людей.