“Пережили влучання в домівку”: з Дружківської громади евакуювали ще шістьох людей

Богдан Комаровський
Евакуаційні екіпажі “Білого Янгола” вивезли з Дружківки та Олексієво-Дружківки ще шістьох цивільних. Серед них — 99-річна не мобільна жінка, яку вдалося врятувати одразу після обстрілу. Нині евакуйовані готуються їхати до більш безпечних регіонів України.

Про це повідомили у поліції Донеччини.

Там розповіли, що у Дружківській громаді працювали два екіпажі “Білого Янгола” спільно з волонтерами. Щойно група заїхала в Олексієво-Дружківку, окупанти обстріляли селище:

“Поліціянти одразу попрямували на місце влучання, щоб перевірити, чи є постраждалі та чи потрібна допомога. Переконавшись, що поранених немає, евакуювали з небезпечної зони трьох мешканців, зокрема 99-річну немобільну жінку”, — розповіли правоохоронці.

Евакуація з Дружківки, березень 2026-го. Фото: поліція Донеччини

З Дружківки “Білі Янголи” вивезли літнє подружжя та їхнього дорослого сина з інвалідністю. Родина пережила влучання в багатоповерхівку, де мешкала, однак не постраждала. Їхня квартира була на дев’ятому поверсі, уточнили у поліції.

“Приліт був. Мене врятувало, що за холодильником стояла. Удар був такий, що відкинуло до стінки. Сильно голову забила, ніс розбила”, – розповідає про пережите жінка.

Евакуація з Дружківки, березень 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Усіх евакуйованих доправили до безпечного місця, де на них уже чекали медики та волонтери. Надалі людям допоможуть виїхати до тилових регіонів України.

Нагадаємо, на кінець березня 2026-го у прифронтовій Дружківці залишаються близько 7 тисяч цивільних. Попри небезпеку, люди не поспішають виїздити — під час крайнього евакуаційного рейсу “Білим Янголам” вдалося вивезти з міста пʼятьох людей.

