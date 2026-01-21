Перше у 2026-му засідання по справі ексголови Слов’янська Штепи не відбулося: чому

Неля Штепа за ґратами. Ілюстративне фото: УНІАН

Перше цьогоріч судове засідання у справі колишньої очільниці Слов’янська Нелі Супрун (Штепи) не відбулося. Його мали провести у Київському районному суді Полтави вчора, 20 січня. Експосадовицю обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність.

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на речницю Харківської обласної прокуратури Валерію Чиріну.

За її словами, засідання у справі ексочільниці Слов’янська Нелі Супрун (Штепи) не відбулося вчора, 20 січня, через ракетну небезпеку у Полтаві. А ще у суді не було світла, а під’єднати автономні джерела живлення — генератор — також не змогли.

Водночас Чиріна розповіла, що орієнтовний термін завершення комісійної судово-медичної експертизи щодо стану здоров’я обвинуваченої, яку торік суд призначив провести у Харкові, — 2–3 тижні. Вона проходить по медичних документах.

Сама ж експертиза має визначити:

чи дозволяє стан здоров’я обвинуваченої безпосередньо приймати їй участь у судових засіданнях;

чи дозволяють стан здоров’я обвинуваченої приймати їй участь у судових засіданнях дистанційно з використанням засобів відеозв’язку.

Дату наступного судового засідання повідомлять додатково.

У чому обвинувачують Нелю Супрун (Штепу)

Колишню голову Слов’янська Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року, їй оголосили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та створенні терористичної організації. Санкції цих статей передбачають засудження від 10 років до довічного ув’язнення. Але протягом 9 років Штепа перебуває у статусі підсудної, і вироку за цей час їй не винесли.

Після затримання Штепа перебувала під вартою, а у 2017 році суд відпустив її під домашній арешт. У 2021 році їй призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

На суді експосадовиця пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов’янська під погрозами терористів, що в полоні її били, а інтерв’ю для російських видань записували “під дулом автомата”.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо ознайомилися з ухвалами й постановами у справі Нелі Штепи та з’ясували, як вона просувається крізь роки.