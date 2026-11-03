Перші поставки вакцин проти грипу в Україні зʼявляться в листопаді через затримки

Вакцина. Ілюстративне фото: AP

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Цьогоріч ВООЗ оновило рекомендації щодо складу вакцин проти грипу на сезон 2026-2027 — перехід з 4-валентного на 3-валентний препарат. Однак перші його поставки ще не зʼявилися в Україні через глобальні затримки виробництва.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб профільного Донецького обласного центру контролю Наталія Сметаніна.

В поточному епідемічному сезоні медики очікують циркуляцію вірусів грипу A (H1N1, H3N2) та грипу B (лінія Victoria), тож за оновленими рекомендаціями ВООЗ склад вакцин для профілактики грипу оновили під актуальні штами — перехід з чотиривалентного на тривалентний препарат. Однак перші його поставки надійдуть до України лише цього місяця, у яких числах — наразі невідомо.

Аналогічна ситуація відбувається і в інших європейських країнах, зокрема в Нідерландах, Норвегії, Данії та Ірландії, кажуть в Донецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Там рекомендують людям, які не вакцинувалися:

мити руки із милом і водою;

використовувати антисептики;

провітрювати приміщення;

роботи вологе прибирання;

вести здоровий спосіб життя (харчування, сон, спорт тощо);

при симптомах ГРВІ — залишатися вдома для запобігання поширенню інфекції.

Зазначимо, що вакцина проти грипу не входить до Національного календаря профілактичних щеплень, тому держава не закуповує ці препарати. Щеплення від грипу є рекомендованим, а постачають їх на український ринок комерційно — придбати можна в аптеках.

Нагадаємо, за останній тиждень в Донецькій області зафіксували понад 270 випадків захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Більш як половина з інфікованих — дорослі, однак є і діти. Останні шість з половиною місяців у регіоні не фіксують летальні випадки.