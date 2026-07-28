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29 та 30 липня мешканці Лісного, Молодіжного, Лиманів, Залізничного та Привокзального мікрорайонів Слов’янська, а також селища Мирне залишаться без водопостачання через планові роботи.

Про це повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

Рішення ухвалили через необхідність проведення робіт з дезінфекції резервуарів для питної води на насосних станціях, уточнили в Слов’янській міській ВА.

“Після завершення робіт, з 31 липня, вода з крана надходитиме з підвищеним вмістом хлору. Перед споживанням її потрібно обов’язково відстоювати та кип’ятити”, — додатково попередили там.

Нагадаємо, 27 та 29 липня 2026 року у Слов’янську, Краматорську та селищі Билбасівка проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому на двох вулицях у Билбасівці, двох будинках у Краматорську та одному будинку у Слов’янську тимчасово перекриють газ. Журналісти Вільного Радіо вже розповідали, де саме.