Вирок суду про ув’язнення. Ілюстративне фото: Національна асоціація адвокатів України

Дніпровський апеляційний суд скасував “умовний” вирок жительці Краматорська Ганні С, яка передавала дані про переміщення ЗСУ до Росії. Фігурантку справи у серпні засудили до п’яти років позбавлення волі, однак замінили це покарання на три роки іспитового терміну. Втім, прокурор подав апеляцію та зміг домогтися реального ув’язнення для засудженої.

Відповідне судове рішення журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі “Опендатабот”. Ім’я засудженої опублікували на ресурсі “Судова влада України”.

Згідно з матеріалами справи, фігуранткою є жителька Краматорська, яка працювала медсестрою у Краматорській міській лікарні №2. Від початку травня 2024 року жінка під час усного спілкування через Telegram почала поширювати інформацію про ЗСУ людині, яка постійно проживає у Росії.

Під час суду вдалося встановити три інциденти:

3 травня 2024 року жінка розповіла, про переміщення бійців ЗСУ та військової техніки автомобільною дорогою Н20 з Костянтинівки до Слов’янська;

4 липня 2024-го фігурантка розповіла про тимчасове розташування українських військових в одному з будинків у місті;

також 4 липня засуджена передала дані про розташування бійців Сил оборони та військової техніки поблизу одного з кафе у Краматорську.

Далі Ганну С. затримали, а з 8 січня 2025 року вона перебувала під вартою.

4 серпня 2025-го підозрювана отримала вирок суду: її визнали винною в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення й розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України) та присудили найменший можливий термін ув’язнення за цією статтею — п’ять років.

Втім, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області вирішив, що затримана може виправитись без в’язниці та, згідно зі статтею 75 ККУ, звільнив її від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки (мотивація цього рішення залишається невідомою, вирок не підлягає розголошенню, тому аргументи суду є прихованими).

Прокурор Донецької обласної прокуратури, який представляв сторону обвинувачення, подав апеляцію до Дніпровського апеляційного суду й попросив замінити іспитовий термін реальним відбуванням покарання.

Апеляційний суд став на бік обвинувачення та замінив вирок, тепер затримана медсестра проведе п’ять років за ґратами, якщо не оскаржить це рішення у Верховному суді.

