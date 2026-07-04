Наслідки ударів по Донеччині 3 липня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські війська минулої доби близько 1,3 тисячі разів обстріляли населені пункти та лінію фронту на Донеччині. Під ударами опинилися Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ та інші міста й села області. Внаслідок атак загинули пʼятеро цивільних, ще 12 жителів дістали поранень.

Під обстріли окупантів потрапили 12 населених пунктів Донеччини

3 липня 2025 року росіяни продовжили атакувати житлові квартали міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Олександрівка, Ясногірка та села Куроїдівка, Некременне, Очеретине, Петрівка Перша й Семенівка.

У Дружківці російські війська вдарили чотирма авіабомбами КАБ-250 та чотирма FPV-дронами. Загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранень. Пошкоджені багатоповерхівка, дев’ять приватних будинків, об’єкт інфраструктури та автомобіль.

Слов’янськ зазнав обстрілу, внаслідок якого загинула одна людина. Пошкоджені три багатоповерхівки, дев’ять приватних будинків, АЗС та два цивільні автомобілі.

На Петрівку Першу російські війська скинули дві авіабомби КАБ-250. Загинула одна людина. Два приватні будинки зруйновані, ще 26 пошкоджені. Також під обстріл потрапили три автомобілі.

У Семенівці внаслідок удару FPV-дрона загинула цивільна людина. Пошкоджений приватний будинок.

Краматорськ витримав вісім атак. Двоє людей дістали поранень. Руйнувань зазнали багатоповерхівка, 11 приватних будинків, магазин, підприємство, СТО та два автомобілі.

У Білозерському поранені двоє мирних жителів.

У Миколаївці два багатоквартирні будинки зруйновані, ще чотири — пошкоджені.

У Райгородку та Андріївці постраждали по одному приватному будинку.

В Олександрівці пошкоджена адмінбудівля, у Некременному — заклад освіти, у Куроїдівці — господарська споруда, в Очеретиному — цивільний автомобіль.

У Ясногірці внаслідок удару постраждала вантажівка.

Додатково правоохоронці встановили інформацію про ще одну загиблу цивільну людину у Дружківці, яка не пережила бомбового обстрілу 2 липня.

Крім того, близько 03:20 4 липня російські війська завдали удару по СТО у Краматорську.

За даними начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за добу російські війська 13 разів обстріляли населені пункти області. З лінії фронту евакуювали 365 людей, зокрема 75 дітей.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 3 липня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Костянтинівському та Словʼянському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 268 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Покровському напрямку українські захисники зупинили 22 штурмові дії росіян у районах Никанорівки, Новоолександрівки, Гришиного, Родинського, Котлиного, Удачного, Муравки та у бік Мирного, Новопавлівки, Іванівки, Шевченка й Сергіївки;

на Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 27 атак у районах Костянтинівки, Довгої Балки, Іванопілля, Іллінівки та Степанівки;

на Слов’янському напрямку окупанти 26 разів штурмували позиції українських військових у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та в районах Різниківки й Закітного;

на Лиманському напрямку російські війська 15 разів намагалися прорвати українську оборону в напрямку Дружелюбівки, Новоселівки, Лимана, Шийківки, Ставків, Дробишевого, Діброви та в районі Озерного;

на Краматорському напрямку українські військові відбили одну атаку поблизу Малинівки;

на Олександрівському напрямку росіяни один раз атакували в районі Березового.

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

Раніше ми розповідали, що президент Росії Володимир Путін на нараді в одному з військових пунктів управління заявив про нібито окупацію Костянтинівки на Донеччині — цю заяву українські Сили оборони спростували, наголосивши, що місто й надалі контролюють захисники.