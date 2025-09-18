Наслідки удару по Костянтинівці за 18 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Близько 10:00 у четвер, 18 вересня, російські окупанти завдали нового удару по прифронтовій Костянтинівці. На житловий сектор міста скинули 250-кілограмову авіабомбу, через що загинули п’ятеро цивільних мешканців. Усім було більш як 60 років.

Про це повідомили у пресслужбі поліції в Донецькій області.

Серед загиблих були дві жінки віком 62 та 65 років, а також троє чоловіків 65, 67, 74 років, повідомляють в поліції.

За допомогою в евакуації з Костянтинівки можна звернутися до міської військової адміністрації за номерами:

+38 (050) 56-78-887

+38 (093) 42-01-883

Нагадаємо, місцева влада Костянтинівської громади закликала її жителів, які стали переселенцями, поділитися інформацією про свої потреби. Для цього створили анкету в гугл-формах.