"Білий янгол" евакуює жителів Костянтинівки. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Місцева влада Костянтинівської громади закликала її жителів, які стали переселенцями, поділитися інформацією про свої потреби. Для цього створили анкету в гугл-формах.

Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

Анкета доступна за посиланням. Там потрібно поділитися особистими даними про себе та свою сім’ю, розповісти, які додаткові послуги були б корисними для домогосподарства, а також проблеми в якій сфері воно відчуває. Також в анкеті просять поділитися інформацією стосовно того, де саме заповнювач та його рідні жили в Костянтинівській громаді, а також куди переселилися.

“Це опитування створене для того, щоб почути ваші потреби, зрозуміти виклики та разом шукати рішення. Ваші відповіді допоможуть нам швидше реагувати й надавати необхідну допомогу”, — пояснили в Костянтинівській міській ВА.

Нагадаємо, попри постійні обстріли, у Костянтинівці станом на 11 вересня залишалися близько 6 400 жителів. Наприкінці серпня та на початку вересня із міста вдалося вивезти понад 400 людей. Більшість із них — люди похилого віку.