Наслідки російських ударів по Донеччині за 6 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом 6 січня поліція зафіксувала 1 448 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору у Донецькій області. За попередніми даними, серед цивільних ніхто внаслідок цих атак не загинув, однак число поранених досягло п’яти. На фронті водночас триває російський наступ, найбільше атак знову було на Покровському напрямку.

Поранені є у Краматорську, Олексієво-Дружківці та Костянтинівці

Поліція у своєму зведенні за 6 січня повідомляє, що під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Новодонецьке, Олексієво-Дружківка та Святогорівка, села Привілля, Рубці, Спасько-Михайлівка.

Через удари по Краматорську поранень зазнали двоє цивільних. У Костянтинівці російський FPV дрон атакував цивільну жінку, вона поранена.

FPV-дроном росіяни били й по Олексієво-Дружківці. У селищі поранені двоє цивільних, постраждала автівка.

Загалом за добу на Донеччині поранень зазнали п’ятеро цивільних, в інших населених пунктах регіону фіксують руйнування:

по Слов’янську росіяни скинули дві 250-кілограмові авіабомби — постраждало підприємство;

у Рубцях через обстріли руйнувань зазнали два будинки;

у Дружківці російські FPV-дрони били по житловій забудові, там фіксують пошкодження приватного будинку та автівки;

безпілотниками “Герань-3” окупанти били по Новодонецькому — постраждало комунальне підприємство;

у Спасько-Михайлівці через обстріл постраждали приватний будинок, літня кухня, нежитлове приміщення та ферма.

Загалом за добу на Донеччині руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів, зокрема п’ять житлових будинків. Йдеться про дані поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін стверджує, що також під вогнем були Лиман, Різниківка та Свято-Покровське.

Росіяни йшли в атаки на всіх напрямках Донецької області

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, російські військові на Лиманському напрямку атакували 18 разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ поблизу Мирного, Зарічного, Дерилового, Карпівки, Середнього та у бік Дробишевого, Ставків, Чернещини, Новосергіївки й Озерного;

на Слов’янському напрямку українські військові відбили чотири атаки у бік Різниківки;

на Краматорському напрямку було шість зіткнень у районах Васюківки, Часового Яру та у бік Бондарного;

на Костянтинівському напрямку російські військові 18 разів атакували у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Клебан-Бика та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки;

44 штурми українські військові зупинили на Покровському напрямку , де бої тривали у районах Никанорівки, Червоного Лиману, Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Філії та у бік Кучерового Яру, Нового Шахового, Гришиного й Сухецького;

на Олександрівському напрямку росіяни провели 13 атак у районах Олександрограда, Вербового, Солодкого, Злагоди, а також у бік Олексіївки та Іванівки.

