1 листопада 2025 року внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних у Костянтинівці та по одному в Мирнограді, Родинському та Сіверську. Ще двоє дістали поранення — один у Костянтинівці та один у Родинському. Удари росіян зруйнували 15 цивільних об’єктів. Серед них є підприємство, житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Військові, які служать на Донеччині, за добу відбили 97 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.
1 листопада 2025 року на Донеччині внаслідок російських ударів загинули п’ятеро цивільних
За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 1 листопада внаслідок ударів російських військових загинули п’ятеро людей:
двоє у Костянтинівці;
один у Мирнограді;
один у Родинському;
один у Сіверську.
Ще двоє цивільних дістали поранення — один у Костянтинівці та один у Родинському.
Крім того, поліцейські уточнюють, що стало відомо про загиблу людину в селі Новоселівка. Трагедія сталася 31 жовтня 2025 року.
Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 3 719 житель Донеччини, ще 8 407 дістали поранень.
1 листопада 2025-го від російських ударів постраждали 15 цивільних об’єктів на Донеччині
За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 808 раз. Під вогнем були сім населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Мирноград, Родинське, Сіверськ та село Привілля.
Протягом доби під обстріли потрапили 15 цивільних об’єктів, з них 13 — житлові будинки. Зокрема:
найбільших руйнувань нарахували у Костянтинівці. Тут окупаційна армія завдавала ударів авіабомбами, артилерією та FPV-дроном. Вибухи зруйнували 2 багатоквартирних та 7 приватних будинків;
у Лимані FPV-дрон пошкодив багатоквартирний будинок;
один приватний будинок пошкодили у Родинському.
У ніч на 1 листопада пошкодили п’ять будинків у Сіверську
Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:
п’ять будинків зазнали руйнувань у Сіверську;
у Миколаївці Краматорського району пошкодили 4 багатоповерхівки та авто;
ще 3 будинки та склад постраждали у Дружківці;
підприємство зруйнували у Слов’янську;
у Костянтинівці виявили ще одну пошкоджену приватну оселю і загальна кількість пошкоджених приватних будинків зросла до восьми.
97 разів за 1 листопада 2025 року російська армія йшла в наступ на Донеччині
За даними Генерального штабу ЗСУ, 1 листопада 2025 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 97 разів штурмували позиції українських захисників:
найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 50 разів йшли на штурм в районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине;
другим за кількість штурмів став Костянтинівський напрямок, де російська армія 19 разів атакувала у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток;
на Олександрівському напрямку (колишній Новопавлівський) загарбники 18 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки;
п’ять атак нарахували на Лиманському напрямку, де окупаційні військанамагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману;
ще п’ять штурмів зафіксували на Слов’янському напрямку (колишній Сіверський). Тут бійці ЗСУ зупинили наступ росіян у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.
На Краматорському напрямку протягом 2 листопада 2025 року штурмів з боку російської армії не фіксували.