Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 листопада 2025 року. Фото: поліція Донецької області

1 листопада 2025 року внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних у Костянтинівці та по одному в Мирнограді, Родинському та Сіверську. Ще двоє дістали поранення — один у Костянтинівці та один у Родинському. Удари росіян зруйнували 15 цивільних об’єктів. Серед них є підприємство, житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Військові, які служать на Донеччині, за добу відбили 97 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

1 листопада 2025 року на Донеччині внаслідок російських ударів загинули п’ятеро цивільних

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 1 листопада внаслідок ударів російських військових загинули п’ятеро людей:

двоє у Костянтинівці;

один у Мирнограді;

один у Родинському;

один у Сіверську.

Ще двоє цивільних дістали поранення — один у Костянтинівці та один у Родинському.

Крім того, поліцейські уточнюють, що стало відомо про загиблу людину в селі Новоселівка. Трагедія сталася 31 жовтня 2025 року.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 1 листопада 2025 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 3 719 житель Донеччини, ще 8 407 дістали поранень.

1 листопада 2025-го від російських ударів постраждали 15 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 808 раз. Під вогнем були сім населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Мирноград, Родинське, Сіверськ та село Привілля.

Протягом доби під обстріли потрапили 15 цивільних об’єктів, з них 13 — житлові будинки. Зокрема:

найбільших руйнувань нарахували у Костянтинівці . Тут окупаційна армія завдавала ударів авіабомбами, артилерією та FPV-дроном. Вибухи зруйнували 2 багатоквартирних та 7 приватних будинків;

у Лимані FPV-дрон пошкодив багатоквартирний будинок;

один приватний будинок пошкодили у Родинському .

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 листопада 2025 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 1 листопада пошкодили п’ять будинків у Сіверську

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

п’ять будинків зазнали руйнувань у Сіверську ;

у Миколаївці Краматорського району пошкодили 4 багатоповерхівки та авто;

ще 3 будинки та склад постраждали у Дружківці ;

підприємство зруйнували у Слов’янську ;

у Костянтинівці виявили ще одну пошкоджену приватну оселю і загальна кількість пошкоджених приватних будинків зросла до восьми.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 листопада 2025 року. Фото: поліція Донецької області

97 разів за 1 листопада 2025 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 1 листопада 2025 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 97 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 50 разів йшли на штурм в районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине;

другим за кількість штурмів став Костянтинівський напрямок , де російська армія 19 разів атакувала у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток;

на Олександрівському напрямку (колишній Новопавлівський) загарбники 18 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки;

п’ять атак нарахували на Лиманському напрямку, де окупаційні війська намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману;

ще п’ять штурмів зафіксували на Слов’янському напрямку (колишній Сіверський). Тут бійці ЗСУ зупинили наступ росіян у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.

На Краматорському напрямку протягом 2 листопада 2025 року штурмів з боку російської армії не фіксували.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 листопада 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 листопада 2025 року. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, 30 жовтня 2025 року Донецька обласна ВА виділила на потреби військових додаткові кошти із бюджету області — ще 30 мільйонів гривень. Додатковий ресурс отримає й Слов’янська громада.