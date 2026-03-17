Наслідки обстрілів у Донецькій області за 16 березня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На підконтрольній частині Донецької області минула чергова доба під російськими обстрілами. Поліцейські зафіксували загалом 1 648 ударів армії країни-агресорки по лінії фронту та житлових кварталах області. Внаслідок цих атак загинули п’ятеро цивільних, ще шестеро — поранені.

Найбільше жертв за добу було в Олексієво-Дружківці та Олександрівці

Поліція за добу фіксувала влучання у містах Дружківка, Краматорськ і Миколаївка, селищах Біленькому, Олександрівці та Олексієво-Дружківці, селах Андріївка та Зелене.

По Олексієво-Дружківці росіяни завдали три удари, зокрема 250-кілограмовою авіабомбою. Двоє цивільних загинули, одна людина поранена. Пошкоджені два приватні будинки.

В Олександрівці також двоє людей загинули внаслідок російських атак. Крім того, пошкоджені два багатоквартирні та 12 приватних будинків, магазин, аптека і два цивільні авто. У ДСНС уточнили, що удару по селищу росіяни завдали вночі.

“Внаслідок обстрілу зруйнований приватний будинок, під завалами опинилися люди. Виникла пожежа. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили з-під завалів будинку тіла жінки та чоловіка”, — пишуть рятувальники.

Ще одне життя 16 березня обірвалося у Миколаївці, там також одна людина поранена. Внаслідок атак російських військових постраждали багатоквартирний і три приватні будинки, а також гараж.

По Дружківці вдарили 250-кілограмовою авіабомбою та трьома FPV-дронами — четверо цивільних поранені, пошкоджені три приватні будинки та два цивільні автомобілі.

Ще у чотирьох населених пунктах були влучання без загибелі та поранення цивільних, повдіомляють у поліцїі:

у Краматорську пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки;

у Біленькому зруйнована приватна оселя;

в Андріївці руйнувань зазнали два приватні будинки та гараж;

на Зелене росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби — пошкоджений приватний будинок.

За підрахунками поліції, за добу руйнувань на Донеччині зазнали 40 цивільних об’єктів, зокрема 29 житлових будинків.

Розширені дані стосовно наслідків атак наводить начальник ДонОВА Вадим Філашкін. Він уточнив, що під вогнем також були Сергіївка та Різниківка.

Найбільше атак знову відбулося на Покровському напрямку, другий за активністю — Костянтинівський

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували дев’ять разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ в бік Дробишевого, Лиману, Ставків, Діброви та Борової;

на Слов’янському напрямку російські сили здійснили 10 спроб просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Різниківки, Озерного та Рай-Олександрівки;

загарбники на Краматорському напрямку штурмували в бік Міньківки;

у районі Костянтинівського напрямку російські армійці провели 30 атак у бік Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки;

на Покровському напрямку російські сили здійснили 31 наступальну дію в бік Білицького, Родинського, Новоолександрівки, Мирнограда, Шевченка, Гришиного, Удачного, Котлиного, Філії, Новомиколаївки та Новопідгородного;

російські сили на Олександрівському напрямку атакували п’ять разів у бік Данилівки та Злагоди.

Нагадаємо, підрозділи 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ЗСУ зупинили наступ російських військ на Слов’янському напрямку. Російська група, яку українські військові змогли зупинити, могла рухатися із тимчасово окупованого Сіверська.