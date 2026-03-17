На підконтрольній частині Донецької області минула чергова доба під російськими обстрілами. Поліцейські зафіксували загалом 1 648 ударів армії країни-агресорки по лінії фронту та житлових кварталах області. Внаслідок цих атак загинули п’ятеро цивільних, ще шестеро — поранені.
Поліція за добу фіксувала влучання у містах Дружківка, Краматорськ і Миколаївка, селищах Біленькому, Олександрівці та Олексієво-Дружківці, селах Андріївка та Зелене.
По Олексієво-Дружківці росіяни завдали три удари, зокрема 250-кілограмовою авіабомбою. Двоє цивільних загинули, одна людина поранена. Пошкоджені два приватні будинки.
В Олександрівці також двоє людей загинули внаслідок російських атак. Крім того, пошкоджені два багатоквартирні та 12 приватних будинків, магазин, аптека і два цивільні авто. У ДСНС уточнили, що удару по селищу росіяни завдали вночі.
“Внаслідок обстрілу зруйнований приватний будинок, під завалами опинилися люди. Виникла пожежа. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили з-під завалів будинку тіла жінки та чоловіка”, — пишуть рятувальники.
Ще одне життя 16 березня обірвалося у Миколаївці, там також одна людина поранена. Внаслідок атак російських військових постраждали багатоквартирний і три приватні будинки, а також гараж.
По Дружківці вдарили 250-кілограмовою авіабомбою та трьома FPV-дронами — четверо цивільних поранені, пошкоджені три приватні будинки та два цивільні автомобілі.
Ще у чотирьох населених пунктах були влучання без загибелі та поранення цивільних, повдіомляють у поліцїі:
За підрахунками поліції, за добу руйнувань на Донеччині зазнали 40 цивільних об’єктів, зокрема 29 житлових будинків.
Розширені дані стосовно наслідків атак наводить начальник ДонОВА Вадим Філашкін. Він уточнив, що під вогнем також були Сергіївка та Різниківка.
Нагадаємо, підрозділи 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ЗСУ зупинили наступ російських військ на Слов’янському напрямку. Російська група, яку українські військові змогли зупинити, могла рухатися із тимчасово окупованого Сіверська.