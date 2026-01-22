Стела на в'їзді у Сіверськ. Архівне фото: Вільне Радіо

Через розташування тимчасово окупованого міста Сіверська на низині росіянам для подальших штурмів доводиться рухатись на висоти, що збільшує їхні втрати. Втім, загарбники намагаються створити плацдарм для наступу в напрямку Дронівки та Закітного, одночасно розвиваючи логістику для подальших штурмів.

Про це наприкінці доби 21 січня повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець в ефірі телеканалу “Київ 24”.

Українські військові, які тримають оборону на цьому напрямку застосовують FPV-дрони, скиди з безпілотників та інші види озброєння, аби завадити російським просуванням на цьому напрямку. Такої тактики дотримується, зокрема, 54 бригада.

Наразі, за оцінкою речника 11 армійського корпусу Дмитра Запорожця, найактивніше загарбники намагаються рухатися з Сіверська у напрямку Закітного та Дронівки. Росіяни намагаються розбудувати плацдарм, аби продовжувати наступ з Сіверська.

“Помічаємо велику кількість особового складу, який накопичують саме в населеному пункту Сіверськ. Окремо ворог намагається прокачати свою логістику до цього населеного пункту, адже це основна така агломерація, в якій він буде накопичувати особовий склад і надалі проводити штурмові дії”, — сказав Дмитро Запорожець.

Він зазначив, що в Сіверську присутня порівняно велика кількість російських бійців, які мають можливість накопичуватись і використовувати свої сили. Він не виключає, що в майбутньому за допомогою цих військових може відбутися значна активізація штурмів, що позначиться на фронті.

Росіяни під час атак застосовують ландшафт місцевості, каже військовий. Це відбувається, зокрема, навколо Ямполя.

“Якщо подивитись на карту, повсюди лісиста місцевість. Противник намагається рухатись по флангах і північній, і південній частині міста. Якщо це північна, то він намагається навіть рухатися в напрямку Лимана, якщо південна сторона, то в районі Дронівки”, — зазначив речник.

Нагадаємо, станом на середину січня 2026 року головна мета російської армії на Слов’янському напрямку (раніше — Сіверському) — захопити села Закітне та Криву Луку. Обидва населені пункти розташовані на панівних висотах, що може полегшити окупаційній армії гатити у бік Слов’янська, Лимана та Миколаївки. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про бої на тій ділянці фронту.