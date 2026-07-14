Підліткам, які складатимуть НМТ у 2027-му, пропонують поїхати до освітнього табору на Закарпатті: як податися

Освітній табір для підлітків. Ілюстрація: ГО "ЗНОвУ"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Підлітків запрошують до безоплатного освітнього табору “ЗНОвУ Кемп”, який відбудеться 17–24 серпня у селі Ізки Закарпатської області. Програма поєднає підготовку до національного мультипредметного тесту, психологічну підтримку, активний відпочинок та спілкування з однолітками. Як взяти участь та хто отримає пріоритет — читайте далі.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіли у громадській організації “ЗНОвУ”.

Учасниками табору стануть 60 підлітків, які завершили 10 клас або навчаються в коледжі та складатимуть національний мультипредметний тест у 2027 році. Пріоритет під час відбору надаватимуть підліткам із прифронтових областей, ВПО, а також дітям військовослужбовців і ветеранів.

Протягом восьми днів учасники “ЗНОвУ Кемпу” матимуть змогу:

пройти інтерактивну підготовку до НМТ з української мови, математики та історії України;

взяти участь у творчих майстер-класах і психологічних тренінгах;

долучитися до мініпоходів у гори та інших активностей;

отримати підтримку менторів протягом усього табору.

Після завершення кемпу всі учасники зможуть безоплатно продовжити підготовку до НМТ онлайн разом із командою ініціативи протягом навчального року.

“Наша мета — зробити так, щоб всі українські діти та підлітки мали доступ до якісної української освіти та можливостей для свого розвитку. Ми хочемо, щоб попри війну та незалежно від їхнього місця проживання, вони бачили своє майбутнє в Україні”, — розповіли у ГО “ЗНОвУ”.

Організатори покривають витрати на проживання, чотириразове харчування, навчальні матеріали, трансфер зі Львова до місця проведення табору та часткову компенсацію вартості квитків для учасників табору з інших населених пунктів країни. Вони самостійно організовують доїзд до міста, де їх зустрічатимуть для подальшої спільної поїздки.

Окрім цього, під час табору з учасниками працюватимуть викладачі, ментори та команда організаторів, а ще на території перебуватиме медичний працівник. Також для батьків відібраних підлітків проведуть окрему онлайн-зустріч, присвячену програмі, логістиці, безпеці та організаційним питанням.

Подати заявку можна, заповнивши реєстраційну форму до 23 липня. Результати відбору повідомлять до 27 липня.

Нагадаємо, цьогоріч частина українців, що через війну виїхала й закінчила школу за кордоном, уперше може використати для вступу оцінки з місцевих випускних іспитів замість НМТ. Перелік предметів неважливий, але документи треба буде легалізувати.