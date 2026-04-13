Вступ за результатами іноземних іспитів. Ілюстративне фото: Pexels

Цьогоріч частина українців, що через війну виїхала й закінчила школу за кордоном, уперше може використати для вступу оцінки з місцевих випускних іспитів замість НМТ. Перелік предметів неважливий, але документи треба буде легалізувати. Як це має працювати й у чому можуть бути складнощі, розповідаємо в матеріалі.

Про можливість вступу за результатами іноземних іспитів і рекомендації щодо їхнього зарахування журналісти Вільного Радіо дізналися з Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.

Які вступники можуть використати результати закордонних іспитів замість НМТ

У 2026 році абітурієнтам, які закінчили школу за кордоном, уперше дозволили вступати до українських вишів без складання національного мультипредметного тесту. Замість нього вони можуть використати результати європейських випускних іспитів.

“Це відповідь Міністерства [освіти і науки України] на запит стосовно того, що достатньо велика кількість наших молодих людей за останні роки, навчаючись за кордоном, віддала перевагу не дистанційній українській освіті, а очній місцевій освіті”, — пояснив це рішення на брифінгу з медіа директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.

Водночас він зазначив, що скористатися цією можливістю можуть не всі. Крім того, що традиційно під час вступу в Україні не враховуватимуть результати російських і білоруських іспитів, також не прийматимуть іспити країн, де випускне оцінювання є лише справою конкретної школи.

Натомість до уваги мають брати сертифікати з іспитів:

Австрії — Matura;

Албанії — Matura Shtet ë rore;

Бельгії (Фландрії) — Diploma (шкільні іспити);

Бельгії (Валлонії) — CESS;

Болгарії — Matura;

Боснії і Герцеговини — Matura;

Великої Британії — А-Levels;

Греції — Panellinies;

Данії — Studentereksamen;

Естонії — Riigieksamid;

Ірландії — Leaving Cert;

Іспанії — EBAU (Selectividad);

Італії — Maturità;

Кіпру — Раnсyprian;

Латвії — Centralizëtie eksämeni;

Литви — Brandos egzaminai;

Люксембургу — Examen de fin d’études;

Мальти — Matriculation;

Молдови — Bacalaureat;

Нідерландів — Eindexamen;

Німеччини — Abitur;

Норвегії — Vitnemål;

Польщі — Matura;

Португалії — Exames Nacionais;

Румунії — Bacalaureat;

Сербії — Matura (в процесі реформи);

Словаччини — Maturita;

Словенії — Splošna matura;

Угорщини — Érettségi;

Фінляндії — Ylioppilastutkinto;

Франції — Baccalauréat;

Хорватії — Dr žavna matura;

Чехії — Maturita;

Швейцарії — Maturité;

Швеції — Slutbetyg.

Крім того, замість НМТ зараховуватимуть тільки результати 2025–2026 років. Однак це вдасться зробити лише в тому разі, якщо абітурієнт легалізує (поставить апостиль або проведе консульську легалізацію) документ про освіту й надасть його переклад українською, засвідчений нотаріусом.

“Якщо отримати український переклад з нотаріальним засвідченням можна за два-три дні, то легалізація може затягнутися. І тому, хто випускався цьогоріч, може бути трохи складніше. Тобто є ймовірна перепона в тому, що вступники просто не будуть встигати провести цей комплекс процедур”, — зауважує в коментарі журналістам Вільного Радіо юристка-аналітикиня ГО “Донбас SOS” Тайя Аврам.

Як розраховуватимуть бали абітурієнтів, які планують вступати на основі результатів іноземних іспитів

За словами фахівчині, доскладати українську чи інші предмети з НМТ вступникам, що хочуть скористатися результатами закордонних іспитів, не треба. Достатньо перевести європейські оцінки у 200-бальну шкалу.

“Ми не будемо розбиратися в тому, які предмети [слід зараховувати]. Які предмети в тій країні були передбачені, так ми їх будемо використовувати”, — зазначив своєю чергою Олег Шаров.

Перевести іноземну оцінку в бал НМТ можна по-різному: алгоритм залежить від системи оцінювання в конкретній країні. Утім, базовими точками для такого розрахунку буде мінімальний прохідний бал і максимально можливий результат іспиту за іноземною шкалою. Формули переведення оцінок можна знайти в додатку 11 цьогорічного порядку вступу.

Конкурсний бал, за яким складатимуть рейтинг успішності вступників, будуть розраховувати як середнє арифметичне всіх переведених оцінок за предметами. Вагові коефіцієнти, що визначають пріоритетність певного предмета для вступу, до них застосовувати не мають. Утім, остаточне рішення буде залежати від приймальних комісій у закладах освіти.

Що ще треба врахувати абітурієнтам, які хочуть вступити за результатами закордонних іспитів

Переведені результати європейських випускних іспитів мають прирівнювати до вступних випробувань у вишах. За словами Тайї Аврам, це означає, що вступники, яким не вистачить балів для бюджету, не зможуть претендувати на грант від держави — його можна отримати лише за результатами НМТ.

Якщо абітурієнти все одно вирішать вступати без НМТ, їм обовʼязково треба буде :

від 1 липня — зареєструвати електронний кабінет вступника (якщо з цим виникнуть складнощі, можна буде звернутися по допомогу до приймальної комісії);

від 19 липня до 18:00 1 серпня — подати заяву на участь у конкурсному відборі й далі чекати на рекомендації до зарахування.

Тобто фактично абітурієнти, які використовують результати іноземних іспитів замість НМТ і вступають на спеціальності, що не вимагають творчого конкурсу, можуть пропустити етап реєстрації і проходження оцінювання у виші. Утім, із цим можуть виникати труднощі.

“Оскільки в Порядку прийому немає прямої вказівки про те, що реєструватися на іспити не треба в такому випадку, можуть бути випадки неправомірних відмов у допущені до участі в конкурсі на вступ”, — попереджає Тайя Аврам.

Та, на думку співрозмовниці, це не єдина можлива перепона на шляху до вступу. Не менш важливо те, що рішення про зарахування результатів закордонних іспитів замість НМТ ухвалюватимуть приймальні комісії. А оскільки цьогоріч таку практику ввели вперше, фахівчиня прогнозує значну кількість відмов через малий досвід комісій.

“Тоді вступникам треба буде наполягати, щоб їхні документи приймали, тому що за ними це право закріплене. Можна називати пункт порядку прийому й посилатися на вебсайт Міністерства освіти. Якщо це не допомагає, можна попередити, що людина готова звертатися до Міністерства або до Офісу Омбудсмана. Якщо питання не вирішиться, до них можна буде написати листа в довільній формі. Але важливо, аби за цим листом можна було ідентифікувати людину. Тобто треба написати, що це за людина, яка ситуація з нею трапилася, з проханням посприяти у її розв’язанні й захистити освітні права”, — радить фахівчиня.

Утім, за словами Олега Шарова, у Міністерстві освіти і науки планують провести кілька зустрічей із закладами вищої освіти стосовно застосування цієї практики. Це може дещо розʼяснити ситуацію. Та за більш конкретними умовами вступу варто слідкувати на сайтах вишів.

