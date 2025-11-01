Підлітків-ВПО з Бахмутської громади запрошують на навчання з безпеки в інтернеті в Одесі

Дівчина за ноутбуком. Ілюстративне фото від Pixabay

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Переселенців з Бахмутської громади запрошують на навчання “Вербування: гра без правил”. Це майстер-клас з безпеки в інтернеті для підлітків. Він відбудеться 2 листопада, для участі необхідно подати заявку.

Про можливість повідомили в Одеському Центрі підтримки бахмутян.

На заході учасники дізнаються:

як відбувається вербування в соцмережах та інтернеті;

за якими схемами працюють маніпулятори;

які юридичні наслідки можуть бути для підлітка: з 14 років за окремі злочини вже настає кримінальна відповідальність;

як захистити своє право на безпеку, діяти законно і не стати ризикованим учасником чужої гри.

Майстер-клас відбудеться 2 листопада з 12 до 16 години в міському гуманітарному центрі БФ “БО “Пліч-о-Пліч”, (Одеса, проспект Шевченка 1/20).

Спікери: регіональні координатори Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одеській області Сергій Фісюков та Олексій Жук.

Участь можуть взяти підлітки 13–16 років. Для цього необхідно заповнити форму.

Нагадаємо, жінок Донеччини запрошують опанувати професії трактористки, водійки вантажіки та зварювальниці.