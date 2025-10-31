Жінок Донеччини запрошують опанувати професії трактористки, водійки вантажіки та зварювальниці: як долучитися

Жінок Донеччини запрошують опанувати нові професії, фото: Донецький обласний центр зайнятості

Донецький обласний центр зайнятості запрошує жінок на навчання технічним професіям. Зокрема, пропонують навчатися на водійку вантажівки, трактористку, слюсарку, операторку верстатів. Пройти навчання можна після заявки від роботодавця, а оплачує його центр зайнятості.

Про це повідомили в Донецькій ОДА.

У межах експериментального проєкту, який пропонує Центр зайнятості, жінки можуть опанувати технічну професію і після навчання гарантовано працевлаштуватися.

Для того, аби кандидатку взяли на навчання, потенційний роботодавець має подати заявку. Служба зайнятості сплачує вартість навчання — до 30 280 грн (10 прожиткових мінімумів). Якщо навчання коштує більше, частину може оплатити роботодавець або сама учасниця.

Яких професій можна навчатись:

водійка вантажівки;

трактористка;

слюсарка;

зварювальниця;

операторка верстатів із програмним керуванням;

майстриня з монтажу систем відновлюваної енергетики.

“[За цим проєктом] група жінок із Донеччини закінчили навчання за професією трактористки в Олександрівському професійному аграрному ліцеї та вже працюють”, — повідомили в ОДА.

Для консультацій і подачі заявок на навчання треба звернутися до Центру зайнятості:

Call-центр Донецького обласного центру зайнятості: 0-800-219-713

Контакти фахівців підзрозділів Донецького обласного центру зайнятості за посиланням .

