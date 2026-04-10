Підозрюють у співпраці з українськими спецслужбами: в Маріуполі ФСБ затримали співробітника окупаційної адміністрації

Маріупольця затримали ФСБ, скриншот

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Посадовця незаконної окупаційної адміністрації у Маріуполі підозрюють у зраді РФ. Російські силовики заявляють, що чоловік начебто повідомляв українцям про дислокацію підрозділів армії РФ. Його взяли під варту та відкрили кримінальну справу.

Про це повідомили в медіа окупантів.

Загарбники розповідають, що затримали співробітника “адміністрації міста Маріуполь” за підозрою в передачі українським спецслужбам відомостей про місця дислокації російських військових.

“Встановлено, що зловмисник через месенджер Telegram ініціативно встановив контакт з українськими спецслужбами і передавав їм відомості про місця дислокації підрозділів ЗС РФ на території Маріупольського муніципального округу”, — йдеться у повідомленні.

Росіяни опублікували відео, на якому видно, як співробітники ФСБ затримують чоловіка на Приморському бульварі у Маріуполі. Повідомляють, що його взяли під варту та відкрили кримінальну справу за ст. 275 КК РФ (державна зрада). Покарання за цією статтею — від 12 років до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, російський суд засудив жителя Маріуполя Івана Кемічаджі до 5.5 років ув’язнення “за виправдання тероризму”.