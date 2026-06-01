Співробітник ДБР спостерігає за транспортуванням пального військової частини. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань заявило про передачу до суду справи про системне викрадення палива з військової частини, розташованої на Донеччині. До числа обвинувачених увійшли командир підрозділу та двоє його підлеглих.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За версією слідства, схему організував командир частини, який має звання підполковника. Він залучив до неї військовослужбовця, відповідального за облік паливно-мастильних матеріалів, та ще одного підлеглого. Упродовж травня–жовтня 2025 року учасники приблизно раз на десять днів оформлювали фіктивне списання дизелю та бензину нібито для бойових потреб, після чого вивозили пальне до Запорізької області й використовували на власний розсуд.

Загальний обсяг викраденого перевищує 17 тонн: майже 11 тонн дизелю і близько семи тонн бензину. Збитки ДБР оцінює приблизно в 1 млн грн. Одне з вивезень слідчим вдалося задокументувати в режимі реального часу.

Обвинувачення висунули за частинами 2, 3 і 5 статті 27 та частиною 4 статті 410 Кримінального кодексу України — викрадення військового майна за попередньою змовою групою людей із використанням службового становища в умовах воєнного стану. Максимальне можливе покарання — до 15 років позбавлення волі.

Додатково в межах розслідування суд наклав арешт на майно обвинувачених на суму понад 1,6 млн грн. Також до військової частини передали вилучене у фігурантів справи пальне: загалом 980 літрів дизелю та 800 літрів бензину, уточнили в ДБР.

