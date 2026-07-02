Зруйнований бізнес. Ілюстративне фото: Євген Завгородній

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Уряд звільнив від перевірок майно підприємств, пошкоджене чи знищене внаслідок російських обстрілів, а також об’єкти на територіях бойових дій, тимчасово окупованих і забруднених вибухонебезпечними предметами територіях. Рішення ухвалили, аби бізнес зміг зосередитися на своєму відновленні.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

“Таким чином щодо десятків тисяч об’єктів, які підпадають під ці критерії, не проводитимуться перевірки. Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур”, — заявила посадовиця.

Додатково вона зазначила, що державний контроль зберігається там, де “йдеться про життя і здоров’я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов’язань”.

Також Юлія Свириденко нагадала про доступні програми підтримки бізнесу, який постраждав через обстріли:

Нагадаємо, комунальники Костянтинівки не можуть обслуговувати громаду через активні бойові дії, тож долучилися до будівництва фортифікацій у Донецькій області. Частину штату довелося скоротити: у деяких підприємствах залишилося до 10 людей, в іншому — четверо. Вони працюють на техніці, яку вдалося вивезти з міста.