Підприємству “Донська теплова мережа”, зареєстрованому в окупованому селищі Донське Волноваського району, через суд донарахували понад 162 тисячі гривень інфляційних втрат та річних відсотків. Ці суми накопичилися, бо борг за теплопостачання, який суд визнав ще у 2021 році, так і не погасили.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення Господарського суду Донецької області.

За даними справи, у 2017 році Донецьктеплокомуненерго обслуговувало котельню та теплові мережі у Донському. Однак “Донська теплова мережа” за ці послуги не розрахувалася.

У 2021 році суд вже зобов’язував підприємство сплатити понад 200 тисяч гривень основного боргу. Втім, рішення так і не виконали. Після початку відкритого вторгнення Росії селище Донське опинилося в окупації. Через те що борг залишався несплаченим кілька років, Донецьктеплокомуненерго знову звернулося до суду. Підприємство просило стягнути інфляційні втрати та 3% річних за період із жовтня 2021 року по березень 2026-го.

Суд позов задовольнив повністю. Із “Донської теплової мережі” постановили стягнути понад 135 тисяч гривень інфляційних втрат та ще майже 27 тисяч гривень річних. Також підприємство має компенсувати судовий збір.

Під час розгляду справи відповідач жодних пояснень чи заперечень не подав. У суді зазначили, що через окупацію у Донському не працюють поштові відділення, а електронного кабінету підприємство не має. Тому про розгляд справи його повідомляли через офіційний сайт судової влади.

