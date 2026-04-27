Підприємиць запрошують на онлайн-тренінг з ШІ для бізнесу: як долучитися

Тренінг на тему ШІ для жінок-підприємиць. Колаж: наданий ГО UMIND

Наприкінці квітня для жінок-підприємиць проведуть онлайн-тренінг на тему використання штучного інтелекту в бізнесі. Охочих обіцяють навчити делегувати “рутинні задачі” нейромережам і економити час та ресурси. Як долучитися — читайте далі.

Про ініціативу журналістам Вільного Радіо розповіли в ГО UMIND, які співпрацюють з Українським Червоним Хрестом у межах програми “Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні”.

Вони анонсували на кінець квітня безоплатний онлайн-захід для жінок-підприємиць на тему використання штучного інтелекту в бізнесі. Охочі зможуть створити власну “карту можливостей ШІ”, повчитися делегувати “рутинні задачі” нейромережам, аби економити час та ресурси. У програмі передбачають й інші активності:

формули створення ефективних запитів для отримання точних результатів;

створення дописів, зображень, текстів для сайту та рекламних креативів;

оптимізацію щоденної роботи, планування задач і генерації нових ідей;

розбір реальних бізнес-кейсів і підбір оптимальних ШІ-інструментів.

Спікеркою навчання стане Валерія Маліцька — співзасновниця й АІ-спеціалістка TD School. Долучитися до події можна буде 30 квітня о 16:00 на платформі Zoom. Для цього потрібно пройти реєстрацію за цим посиланням.

