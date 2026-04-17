Фігурантка справи. Фото: Донецька обласна прокуратура

Перед початком відкритого вторгнення псевдодепутатка від партії “Єдина Росія” родом із Лиману нібито проголосувала за примусову відправку жителів ТОТ Донеччини на війну проти України. Тепер їй інкримінують порушення законів і звичаїв війни, вчинене групою людей за попередньою змовою.

Про підозру повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, 19 лютого 2022 року голова так званої “ДНР” Денис Пушилін змовився з політичним керівництвом Росії. Щоб розпочати повномасштабну війну проти України, він оголосив загальну мобілізацію чоловіків від 18 до 65 років на ТОТ Донеччини. Однак рішенню треба було надати вигляд легітимного, тож голова псевдореспубліки залучив так звану “народну раду ДНР”, аби та його затвердила.

У результаті того ж дня фігурантка справи, яка нібито обіймала псевдопосаду голови комітету з питань етики, регламенту, організації парламентської діяльності та міжпарламентських зв’язків, могла взяти участь у надзвичайному пленарному засіданні. На ньому жінка начебто проголосувала за примусову мобілізацію українців в окупації.

У подальшому на основі цього рішення представники так званих “військкоматів” могли формувати мобілізаційний ресурс для поповнення регулярних військ країни-агресорки й погрожувати кримінальною відповідальністю людям, які відмовлялися брати до рук зброю.

“Дії «депутатки» сприяли примушенню осіб, що знаходяться під захистом Женевської Конвенції, до служби у збройних силах ворожої держави”, — написали в Донецькій обласній прокуратурі.

Через це фігурантці справи повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, вчинене групою людей за попередньою змовою (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Якщо провину жінки доведуть, їй загрожуватиме від 8 до 12 років позбавлення волі.

Раніше ми розповідали, що двох псевдопосадовиць “донецької митниці” підозрюють у співпраці з окупантами. Фігуранток оголосили в розшук.