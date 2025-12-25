Заміновані ділянки. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Упродовж 2025 року піротехнічні підрозділи ДСНС на Донеччині обстежили понад 1 900 гектарів місцевості. Вони розмінували та очищували територій від вибухонебезпечних предметів. За цей час фахівці виявили і знищили більш як 5 450 боєприпасів і вибухових залишків війни.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Донецькій області.

Зокрема, піротехніки перевірили понад 30 кілометрів ліній електропередач, а також домогосподарства у Краматорському та Покровському районах. Особливу увагу рятувальники приділяли об’єктам критичної інфраструктури та житловим територіям.

До робіт активно залучали сучасну техніку. За допомогою машини механізованого розмінування вдалося очистити понад 9 гектарів найбільш складних і небезпечних ділянок.

“Попри смертельні ризики, піротехніки ДСНС продовжують свою роботу, крок за кроком очищаючи землю Донеччини від вибухової спадщини війни”, — зазначили в ГУ ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, через “Дію” тепер можна сертифікувати операторів з розмінування. Уряд цього року запустив онлайн-сервіс, який дозволяє операторам протимінної діяльності отримати сертифікацію майже без виїздів.