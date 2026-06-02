ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Через нічну комбіновану атаку по Україні, яку провели російські військові, частина споживачів електроенергії у Донецькій області тимчасово залишилася без світла. Перебої також зафіксували у Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

“На жаль, внаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджений виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства. Двоє енергетиків зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надається вся необхідна допомога. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово”, — повідомили у Міненерго.

Там зазначили, що наразі нових обмежень електропостачання не прогнозують. Водночас жителів закликають переносити активне споживання електроенергії на денний час — з 11:00 до 15:00, а у вечірній період з 18:00 до 22:00 використовувати її ощадливо.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня російські загарбники завдали серії ударів по Україні, використовуючи балістичні й крилаті ракети, а також безпілотники. Влучання зафіксували у Києві та області, а також на Дніпропетровщині та Харківщині. Загальна кількість загиблих станом на 8:30 перевищує 10, поранених вже більше сотні, серед них є діти. Розповідаємо про наслідки російських атак по Україні.