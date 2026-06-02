Наслідки влучань по Києву 2 червня.

У ніч на 2 червня російські загарбники завдали серії ударів по Україні, використовуючи балістичні й крилаті ракети, а також безпілотники. Влучання зафіксували у Києві та області, а також на Дніпропетровщині та Харківщині. Загальна кількість загиблих станом на 8:30 перевищує 10, поранених вже більше сотні, серед них є діти. Розповідаємо про наслідки російських атак по Україні.

Наслідки влучань по Києву 2 червня

Станом на 09:01 у Києві загинули четверо цивільних мешканців, поранені ще 65, зокрема троє дітей. 38 мешканців столиці медики вже госпіталізували повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У ДСНС повідомили про руйнування у Києві внаслідок масованої атаки. Так, у Подільському районі ракета влучила у дев’ятиповерховий житловий будинок — частково зруйновані верхні поверхи. Під завалами можуть перебувати люди, рятувальні роботи тривають. Також рятувальники фіксували загоряння автомобілів просто неба, пожежу в чотириповерховій будівлі на території одного з закладів освіти та загоряння автомобілів і складської будівлі на комунальному підприємстві.

В Оболонському районі на будівельному майданчику загорілася побутівка. У Шевченківському — частково пошкоджений фасад і дах дев’ятиповерхівки. У Дарницькому — сталася пожежа на АЗС.

У Солом’янському районі вогонь охопив квартиру на 16-му поверсі двадцятиповерхового будинку, приватний житловий будинок, а також один із 24-поверхових житлових будинків на рівні 9 поверху — там рятувальники деблокували чоловіка.

У Голосіївському районі постраждав один із торгівельних майданчиків, зруйновані 2-й та 3-й поверхи будівлі. Крім того, горіли кілька автомобілів, офісні приміщення, МАФи, торговельні будівлі. Один із бізнес-центрів — частково зруйнований.

У Святошинському районі в п’ятиповерховому житловому будинку пошкоджені фасад і засклення вікон, в іншому, дев’ятиповерховому, постраждала покрівля. У Печерському районі фіксували пошкодження на території незавершеного будівництва, у ДСНС їх оцінили як “незначні”.

Наслідки ударів по Київській області

У Київській області станом на 06:10 постраждали троє мешканців у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.

“У Бучанському районі травмовано чоловіка. З різаною раною стегна його госпіталізовано до лікарні. Уламкове поранення ноги отримав житель Обухівського району. У Фастівському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу”, — повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Він зазначив, що у Бучанському районі було найбільше пошкоджень. Там зруйновані три оселі, логістичні та складські приміщення, а також інші нежитлові будівлі та шість вантажівок. У Вишгородському районі постраждали два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння. У Фастівському та Обухівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки.

Загиблі й поранені також були на Дніпропетровщині

Станом на 07:32 на Дніпропетровщині внаслідок російських атак ракетами й безпілотниками у ніч на 2 червня загинули шестеро людей, 36 — зазнали поранень, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі частково зруйновано багатоквартирні будинки, пошкоджено підприємство, пожежну частину та гаражі, знищено автівки. У Кам’янському пошкоджені адміністративна будівля та багатоквартирні будинки.

На Нікопольщині під вогнем були райцентр, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади — пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. На Синельниківщині під удар потрапила Василівська громада, де зайнялася будівля, що не експлуатується. На Криворіжжі загарбники атакували Апостолівську громаду — виникла пожежа.

На Харківщині обійшлося без загиблих, проте є поранені

Станом на 08:39 у Харкові зазнали поранень 15 людей: четверо чоловіків, 10 жінок та 11-річна дівчинка. Ще троє поранених є в області, повідомляє начальник обласної ВА Олег Синєгубов. У с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 42-річний чоловік і 40-річна жінка, а на трасі неподалік с. Полкова Микитівка Богодухівської громади постраждав 36-річний чоловік.

У Харкові пошкоджені два багатоквартирні будинки, приватний будинок, три цивільні підприємства, адміністративна та офісна будівлі, заклад дошкільної освіти, АЗС і чотири автомобілі.

У Богодухівському районі постраждали адміністративна будівля, фермерське господарство та приватний будинок у Богодухові, а також два вантажні автомобілі поблизу села Полкова Микитівка. У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль у селищі Шевченкове. В Ізюмському — електромережі в селі Рідне та господарча споруда в Барвінковому.

У Харківському районі зафіксоване пошкодження у кількох населених пунктах: у селі Кутузівка — молоковоз, у селі Михайлівка — приватний будинок і автомобіль, у Мерефі — багатоквартирний будинок, п’ять приватних будинків і виробничий цех, у селі Черкаські Тишки — автомобіль, у селищі Васищеве — цивільне підприємство і два приватні будинки, у селі Покотилівка — приватний будинок.

Росіяни вночі атакували Україну 729 засобами повітряного нападу, — Повітряні сили

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що за ніч російські військові запустили по Україні загалом 729 засобів повітряного нападу — 73 ракети і 656 дронів. Сили ППО збили або знешкодили 642 цілі: 40 ракет і 602 безпілотники.

Нагадаємо, 1 червня газовики перекрили вхідну та вихідну засувки на ГРС Дружківки. Без газу залишились 17 368 абонентів. В Донецькоблгазі кажуть, що не можуть ремонтувати мережі через сильні обстріли, а начальник ВА закликає місцевих до евакуації.