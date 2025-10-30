В уряді готують нову підтримку для малозабезпечених. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Міністерство соціальної політики планує запровадити новий вид допомоги малозабезпеченим сім’ям на суму 6,5 тисяч гривень. Рішення ще не ухвалили, однак його вже розробляють.

Про це заявив міністр соціальної політики України Денис Улютін, повідомляє “РБК-Україна”.

“Ми працюємо над цим актом. Маємо на ближчий Кабмін винести на розгляд 6,5 тисяч гривень для сімей з числа малозабезпечених, в тому числі на прифронтовій території”, — розповів міністр соцполітики Улютін.

Посадовець зазначив, що відповідний акт вже розробляють та найближчим часом його винесуть на розгляд Кабінету Міністрів. Він стверджує, що держава має необхідні кошти для цих виплат, а також що після ухвалення рішення виплати розпочнуться одразу.

