Відключення світла. Ілюстративне фото: Вільне радіо

В усіх регіонах України, зокрема підконтрольній уряду частині Донецької області, запроваджують аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики та Укренерго.

“Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак, в усіх регіонах України застосовуються аварійні відключення електроенергії”, — йдеться у повідомлені міністерва.

Там уточнили, що до кінця доби в усіх регіонах продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Українців також попередили, що завтра, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане по всій Україні у період з 07:00 до 22:00.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінитись. В Укренерго закликали стежити за повідомленнями на сторінках обленерго та споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, росіяни під час нещодавніх ударів по енергетиці завдали “надзвичайно великих руйнувань енергосистемі Донецької області”. Нині фахівці працюють, аби відновити системи.