Атакована енергетична інфраструктура. Ілюстративне фото: AP/Yevhen Titov

Росіяни під час нещодавніх ударів по енергетиці завдали “надзвичайно великих руйнувань енергосистемі Донецької області”. Нині фахівці працюють, аби відновити системи.

Про це заявила генеральна директорка “ДТЕК Мережі” Аліна Бондаренко під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, пише Hromadske.

За її словами, нині компанія разом з “Укренерго” працюють над відновленням зруйнованих внаслідок російських ударів енергетичних об’єктів у Донецькій області. Масштаб руйнувань у регіоні фахівці оцінюють як “колосальний”.

Бондаренко уточнила, що підготуватися до опалювального сезону допомогли європейські та американські партнери. У самій “ДТЕК” підготовку провели за трьома напрямами: ремонтна програма, інвестиційна програма та аварійний запас для проходження сезону.

“До опалювального сезону ми побудували об’єкти накопичення енергії разом з американською компанією Fluence. Але ми шукаємо партнерів не лише для розвитку систем накопичення енергії, а й для генерації. Так, у 2026-му закінчаться роботи на Тилігульській ВЕС потужністю 500 МВт”, — розповіла генеральна директорка.

Нагадаємо, зранку 12 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру підконтрольної уряду України частину Донеччини. Населені пункти області через це залишилася без світла.

Також у ніч на 10 жовтня російські загарбники провели комбіновану атаку на українські енергооб’єкти та іншу інфраструктуру. Аби стабілізувати ситуацію в енергосистемі, в Україні запровадили аварійні відключення.