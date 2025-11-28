Ймовірний розстріл військового загарбниками. Фото: Донецька обласна прокуратура

СБУ почала розслідувати нову справу щодо ймовірного розстрілу українського військовополоненого російськими загарбниками. Згідно з даними слідства, у листопаді 2025 року окупанти захопили в полон українського військового під час штурму села Гнатівка Покровської громади. Його зв’язали, побили до втрати свідомості та розстріляли.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

“У листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району представники держави-агресора оточили й взяли у полон військовослужбовця ЗСУ. Один з окупантів зв’язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли”, — заявили у прокуратурі.

Там зазначили, що наразі СБУ вже проводить невідкладні слідчі дії, аби встановити всі обставини події та конкретних людей, які могли вчинити злочин.

Розслідують справу як воєнний злочин, який спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, правоохоронці обвинувачують шістьох чоловіків, які належать до незаконних формувань так званої “ДНР” в катуванні цивільних на ТОТ Донеччини. Вони, ймовірно, застосовували фізичні та психологічні тортури до місцевих жителів за проукраїнську позицію.