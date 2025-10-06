Ремонт газової труби. Ілюстративне фото: Донецькоблгаз

У частково окупованій Іллінівській громаді не буде централізованого опалення у сезон 2025-2026. Роком раніше опалювальний період вдалося почати та завершити, однак у 2025 році у громаді погіршилася безпекова ситуація. Сільська військова адміністрація у розпорядженні “Про неможливість початку опалювального періоду 2025-2026 років на території Іллінівської сільської територіальної громади” констатувала, що новий опалювальний період почати неможливо через низку факторів.

Відповідне розпорядження начальника Іллінівської сільської ВА Володимира Маринича опубліковане на офіційному сайті адміністрації.

Так, у документі йдеться, що безпекова складова в громаді погіршилася через російську агресію, а кількість артилерійських та ракетних обстрілів зросла. Через влучання пошкоджень зазнають не лише житлові будинки, адмінспоруди, школи та заклади культури, а й об’єкти критичної інфраструктури.

Водночас ремонтні бригади не можуть відновлювати ці об’єкти, адже їм неможливо забезпечити безпечні умови для праці. У громаді вже фіксують пошкодження системи теплопостачання, електро- та газопостачання.

Начальник сільської військової адміністрації також послався на два листи від Костянтинівського УГГ ПАТ “Донецькоблгаз” та “Донецьктеплокомуненерго” щодо припинення газопостачання до громади. Листи датуються серпнем та вереснем відповідно.

“Зобов’язую вважати, що опалювальний період 2025-2026 років на території Іллінівської сільської територіальної громади розпочати неможливо”, — йдеться в розпорядженні начальника сільської ВА.

Що відомо про ситуацію в Іллінівській громаді

Станом на вересень 2025 року в Іллінівській громаді залишалися близько 100 цивільних мешканців, серед яких, за офіційними даними, немає дітей та маломобільних громадян. Ті люди, які досі там проживають, не мають газу, світла, магазинів та зв’язку. Цивільним відвозять гуманітарну допомогу, що допомагає вижити в умовах зруйнованої інфраструктури.

“Газу немає, світла немає, магазини не працюють, централізованого водопостачання теж немає — лише колодязі. Немає зв’язку та інтернету”, — казала Вільному Радіо перша заступниця сільської військової адміністрації Наталія Лебедева.

У громаді у вересні люди залишалися в Іллінівці, Довгій Балці, Олександро-Калиновому та Яблунівці.

Не менше 12 населених пунктів Іллінівської громади є окупованими.