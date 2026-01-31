Ілюстративне фото: Universal accounting school

Через зростання мінімальної зарплати в Україні податок на нерухомість теж став дещо більшим. Розповідаємо, скільки доведеться заплатити власникам квартир і будинків на Донеччині та жителів яких громад звільнили від оподаткування.

У відповідях на запити журналістів Вільного Радіо керівництво громад Донеччини повідомило, які ставки податку на нерухомість діятимуть у 2026 році, а також у яких випадках його не нараховують.

Що таке податок на нерухоме майно і як його розраховують

Податок на нерухомість платять за попередній звітний рік, тож його рахують від мінімальної зарплати, затвердженої на той рік.

Тобто цьогоріч власники нерухомості мають платити податок за 2025 рік, а наступного року — за 2026-й.

Максимальна ставка податку становить 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр нерухомості понад пільгову норму. Це 120 грн за 2025 рік, коли мінімальна зарплата становила 8 000 грн, і 129,7 грн за 2026-й, коли мінімалка виросла до 8 647 грн.

Пільгова норма — це площа житлової нерухомості, за яку платити не потрібно. Для квартир це 60 квадратних метрів, а для приватних будинків — 120. Якщо у власності є і квартира, і будинок, пільгова площа разом становить 180 квадратів. Податок рахують лише за “зайві” метри.

Наприклад, якщо квартира має площу 100 квадратних метрів, податок нарахують тільки на 40.

Для великої нерухомості діє окреме правило. Якщо квартира більша за 300 квадратних метрів, а будинок — за 500, до нарахованого податку щороку додають ще 25 тис. грн.

Усі надходження від податку на нерухомість залишаються у місцевих бюджетах, тому громади самі визначають ставки. Вони можуть бути нижчими за максимальні або ж нульовими, але не можуть перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати. Також громади можуть встановлювати додаткові пільги або збільшувати неоподатковувану площу.

Варто зазначити, що на час воєнного стану на територіях, де йдуть бої або які тимчасово окуповані Росією, податок на житло та нежитлові приміщення не нараховують. Це стосується і фізичних, і юридичних осіб. Дата початку та завершення звільнення від податку визначається за офіційним переліком таких територій.

Які ставки податку на нерухомість встановили у громадах Донеччини у 2026 році

Далі розповідаємо, скільки жителі Донеччини платитимуть за свою житлову нерухомість. Наводимо суми, які потрібно буде внести наступного року за 2026 звітний рік.

У Краматорській громаді податок на житлову нерухомість наразі не нараховують — для квартир і будинків діє нульова ставка. Тобто власники житла наступного року можуть не платити цей податок.

У Новодонецькій громаді податок на житлову нерухомість становить 0,01% від мінімальної зарплати, або 86 копійок за квадратний метр.

У Костянтинівській громаді на 2026 рік встановили ставку 0,05% від мінімальної зарплати за квадратний метр житлової нерухомості. Тож за поточний рік власники нерухомості мають сплатити 4,3 грн за кожен квадрат житла.

В Андріївській громаді ставка вполовину вища: вона становить 0,1% від мінімальної зарплати, або 8,6 грн за квадратний метр житлового будинку або квартири.

В Олександрівській громаді за кожен квадратний метр житла понад пільгову норму потрібно сплачувати 25,9 грн за 2026 рік. Це відповідає ставці 0,3% від мінімальної зарплати.

У Дружківській громаді затвердили ставку в розмірі 0,5% для житлової нерухомості. Але зараз податок фактично не нараховують і не сплачують, адже громада входить до переліку територій активних бойових дій, де діє загальнодержавна податкова пільга.

У Черкаській громаді ставка податку на житлову нерухомість у 2026 році становить 0,6% від мінімальної заробітної плати — 51,9 грн за квадратний метр.

Податок не сплачують люди з інвалідністю І та II груп, пенсіонери за віком, батьки, які виховують трьох і більше дітей до 18 років, а також люди, які постраждали через аварію на Чорнобильській АЕС.

В Іллінівській громаді ставка для житлової нерухомості становить 0,75% від мінімальної зарплати, або 64,85 грн за квадратний метр.

Тут також звільнили від сплати податку окремих власників житла — це, зокрема, люди, чий місячний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та постраждалі від Чорнобильської катастрофи.

Ставка податку на житлову нерухомість у Святогірській громаді становить 0,8% від мінімальної зарплати за квадратний метр, або 69,2 грн.

Для фізосіб у Лиманській громаді ставка податку на житлову нерухомість становить 1% від мінімальної заробітної плати. Власники нерухомості матимуть сплатити 86,5 грн за кожний квадратний метр житла.

Таку саму ставку для квартир і будинків — 86,5 грн — затвердили й у Миколаївській громаді.

Слов’янська громада не надала відповіді на наш запит щодо ставки податку на нерухомість у 2026 році. Ми доповнимо матеріал після отримання цієї інформації.

Податкові повідомлення-рішення власникам нерухомості мають надійти до 1 липня 2026 року. Перевірити нарахування можна в електронному кабінеті платника податків.

Раніше журналісти Вільного Радіо підготували інструкцію про те, як отримати компенсацію за пошкоджене житло у 2026 році. У ній зібрали актуальні зміни та основні кроки для звернення по цю послугу.