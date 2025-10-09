"Дія". Ілюстративне фото: Мінцифри

Український уряд схвалив постанову, яка дозволить деяким громадянам України розривати шлюб в онлайн-форматі, через сервіс “Дія”. Скористатися такою можливістю зможуть пари, які не мають неповнолітніх дітей.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Після подання заяви такими подружжями система автоматично перевірятиме дані в реєстрах: якщо неповнолітніх дітей справді немає, то шлюб розірвуть через місяць. Також на порталі “Дія” можна буде отримати витяг про розірвання шлюбу та повторну видачу свідоцтва про розірвання шлюбу.

Про запуск функції у Мінцифри пообіцяли повідомити згодом.

“Взаємодія з державою буде простою та без додаткового стресу. Вам не доведеться носити із собою паперові свідоцтва чи відвідувати ДРАЦС”, — написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

