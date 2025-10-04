Ілюстративне фото: Міністерство цифрової трансформації України

Нова функція у застосунку “Дія” дозволить українцям фіксувати запити державних органів до їхньої інформації в держреєстрах та надсилати сповіщення з деталями про кожен наданий доступ.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Йдеться про можливість стежити за доступом до даних у системі “Трембіта”, яка незабаром запрацює у “Дії”. Система фіксуватиме, коли державні органи роблять запити до даних, і надаватиме сповіщення з інформацією про те, хто їх переглядав, коли та з якою метою.

Повідомлення не надходитимуть у випадках, пов’язаних із розслідуванням злочинів, діяльністю контррозвідки, боротьбою з тероризмом або досудовим слідством.

Як зазначили у міністерстві, метою цієї функції є підвищення прозорості роботи держави та додатковий захист від можливого неправомірного використання даних. Подібна практика вже застосовується в Естонії у системі Data Tracker.

Про запуск послуги повідомлять згодом у соцмережах.

