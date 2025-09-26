Вирок суду про ув’язнення. Ілюстративне фото: Національна асоціація адвокатів України

Ставленика окупаційної влади в Торському відправили за ґрати на 10 років з конфіскацією майна. Ще 15 років він не зможе обіймати керівні посади. Таке покарання йому присудили за співпрацю із загарбниками.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Суд у Дніпрі засудив ставленика загарбницької влади до 10 років тюрми за колабораційну діяльність. За інформацією з сайту “Судова влада” йдеться про Василя С.

За даними слідства, у першій половині 2022 року чоловік погодився стати так званим “старостою” села під час російської окупації.

На своїй “посаді” фігурант:

керував комунальними службами,

розпоряджався грошима місцевого бюджету,

координував роботу шкіл і соціальних установ,

допомагав російським військовим налагодити побут в окупованому селі.

Окрім цього, Василь С. з’являвся у пропагандистських матеріалах російських медіа, які подавали його як легітимного очільника населеного пункту.

Його причетність підтвердили огляди телеграм-каналів з відео та публікаціями, свідчення місцевих жителів, які впізнали його у ролі “старости”, а також “укази ДНР” про створення псевдоадміністрацій і копії особистих документів.

Хоча обвинуваченого викликали на засідання та повідомляли про хід розгляду, він у суд не з’явився. Тож справу слухали заочно.

Розглянувши всі обставини справи, суд визнав Василя С. винним і призначив йому покарання — 10 років ув’язнення. Вирок оголосили 22 вересня, й відтоді засуджений має 30 днів на оскарження. Якщо апеляцію не подадуть, вердикт суддів набере законної сили. Сам термін відбування покарання почнеться з моменту затримання фігуранта.

