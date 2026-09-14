Покровська МВА понад у чотири рази збільшила видатки на допомогу мобілізованим: куди звертатися

Український військовий тримає безпілотник. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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Місцева влада Покровської громади оновила програму соціальної підтримки мешканців у 2026-2030 роках, збільшивши видатки на низку заходів. Найбільше зросло фінансування матеріальної допомоги мешканцям, яких мобілізували до війська під час дії воєнного стану.

Відповідні зміни викладені у розпорядженні начальника Покровської міської військової адміністрації №2934рг від 4 вересня.

Так, тепер у громаді за 2026 рік планують витратити 5 491 200 гривень на допомогу 165 місцевим мешканцям. У попередній редакції документа, яка датується 28 липня, таку підтримку планували надати 37 мобілізованим на 1 231 360 грн. Таким чином, видатки на цей захід зросли у понад 4,4 раза.

Водночас сума виплат не змінилася — вона надалі становить по 33 280 грн на одну людину.

Виконавцем заходу є Управління соціального захисту і населення Покровської міської ради. Отримати консультації та додаткові роз’яснення стосовно цієї допомоги можна наживо у Дніпрі за адресою: вул. Володимира Антоновича, 56 (з понеділка по п’ятницю з 09:00 по 16:00), так і дистанційно:

Нагадаємо, на вересень 2026 року загальна кількість житлових сертифікатів, які отримали вихідці Покровської громади за знищене житло, складає більш як 13 тисяч. Люди продовжують подавати заявки на відшкодування “єВідновлення”, однак посадовці фіксують спад — за останні два тижні надійшло 40 заявок.