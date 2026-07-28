ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Центр надання адміністративних послуг міста Покровськ, який тимчасово релокований до Дніпра, 29 липня призупинить прийом відвідувачів через зміну адреси.

Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Наразі установа востаннє працює за адресою: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 89. Однак на 29 липня ЦНАП переїздить до нового приміщення, тому цього дня прийом громадян не проводитимуть.

Від 30 липня ЦНАП Покровської громади відновить роботу за новою адресою: місто Дніпро, вулиця Воскресенська, 41.

Нагадаємо, три соціальні установи Покровської громади об’єднали в одну структуру, аби мешканці могли отримувати допомогу за принципом “єдиного вікна”. Реорганізацію провели, аби підвищити доступність та якість соціального захисту населення. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про нову установу та як до неї звернутися.