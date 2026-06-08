У Краматорську 8 червня не працює поліклінічний комплекс на Стуса. Фото: Громадське Радіо

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Розташований на вулиці Василя Стуса, 31 поліклінічний комплекс у Краматорську 8 червня призупинив роботу на один день. Через це частину пацієнтів перенаправляють до інших закладів, а іншу — закликають звертатися до медиків телефоном.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, пацієнти амбулаторій №9–12 Центру сімейної медицини №1 цього дня можуть отримати медичну допомогу в амбулаторіях №1–2 на вулиці Дніпровській, 17.

Відвідувачі поліклініки КНП “Міська лікарня №2”, які потребують консультації лікарів вторинної ланки, можуть зателефонувати до кол-центру закладу за номерами:

050-171-44-55

050-870-77-99

Нагадаємо, через погіршення ситуації з безпекою в районі перехрестя вулиць Дружби та Ярослава Мудрого громадський транспорт у Краматорську курсує за зміненими схемами. На ранок 8 червня зміни стосуються загалом десяти маршрутів громадського транспорту.