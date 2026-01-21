Евакуація матері з дитиною з Дружківки. Фото: поліція Донеччини

Прифронтову Дружківку Донецької області залишили ще двоє людей: доросла жінка та її 11-річна донька. Вони звернулися за евакуацією до поліції, адже обстріли міста тільки посилюються, зокрема один із російських снарядів влучив у двір багатоквартирного будинку, де проживала сім’я.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

“Не хотілось виїжджати, бо квартира своя, все своє. Стільки років тут прожили, але стає небезпечно. Дуже часто стало прилітати. Нещодавно вибухнуло біля нашого будинку, у сусідів повилітали вікна”, – сказала евакуйована жінка.

У поліції уточнюють, що нині Дружківку від лінії фронту відділяють близько 12 кілометрів. Місто потерпає не лише від регулярних ударів артилерією, касетними боєприпасами та авіабомбами, але і від атак FPV-дронами на оптоволокні.

Родину вивозили на броньованому автомобілі, одягнувши на цивільних бронежилети та каски. Евакуація пройшла успішно, нині мати з дитиною в безпеці, пишуть у поліції.

Нагадаємо, на січень 2026-го у прифронтовій Дружківці залишаються понад 19 тисяч людей. Через постійні атаки тут часто немає води, світла і газу, однак деякі інфраструктурні об’єкти продовжують працювати. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як живе Дружківка нині.