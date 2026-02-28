Поліцейські звільнили на Донеччині цуценя, яке заплуталося у маскувальній сітці. Скриншот відео: Патрульна поліція Краматорська та Слов'янська

Наприкінці лютого поліцейські зафільмували, як на Донеччині врятували цуценя, яке заплуталося у маскувальній сітці. На відео видно, що подія сталася вздовж дороги, тож, ймовірно, йдеться про захисну сітку від безпілотників.

Про випадок розповіли в патрульній поліції Краматорська та Слов’янська.

“Нещодавно на Донеччині інспектори почули жалібний гавкіт. Обстеживши територію, вони побачили маленьке цуценя, яке заплуталося в сітці. Воно безпорадно скавчало й не могло самостійно вибратися з пастки”, — пишуть поліцейські.

Правоохоронці звільнили малюка з мотуззя. Точну дату події не уточнюють, однак відео опублікували 27 лютого 2026 року.

Нагадаємо, на дорозі через Кутову балку в Краматорську встановили попереджувальні знаки про небезпеку російських FPV-дронів. Таблички розміщені на обох кінцях ділянки, яка з’єднує мікрорайони “Даманський” та “Лазурний”. Водіям рекомендують уникати цього маршруту та обирати альтернативні шляхи.